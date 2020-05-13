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Кличко обратился к Кабмину разрешить работу метро с 25 мая

Кличко обратился к Кабмину разрешить работу метро с 25 мая - Фото
Фото: LIGA.net
13.05.2020, 12:30

Мэр Киева Виталий Кличко признал, что сегодня в столице - транспортный коллапс

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству восстановить с 25 мая работу столичного метрополитена в обычном режиме. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

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"Я обращаюсь к правительству - после 22 мая, а точнее - с 25 мая (так 22 - это пятница, а затем два выходных), позволить восстановить работу метро в столице. Конечно, мы будем учитывать ситуацию с распространением вируса и надеемся, что она не ухудшится ", - отметил Кличко.

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Он подчеркнул, что столичная власть не хотела закрывать метро и держала его работу до последнего, пока правительство не приняло решение о приостановке работы метрополитена в нескольких городах.

"Но сегодня, когда все больше людей возвращаются к работе, в городе происходит коллапс. И мы будем настаивать на возобновлении работы метро. По идее спецпропусков для проезда в метрополитене - она ​​абсолютно утопическая. Мы создадим страшные толпы, и будет еще хуже. Поэтому, метро должно открыться для работы в обычном режиме", - убежден Кличко.

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По его словам, это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта столицы.

Кличко обратился к киевлянами и напомнил, что необходимо будет соблюдать дистанцию, носить маски и перчатки.

Иначе, подчеркнул Кличко, произойдет "инфекционный взрыв", и тогда это будет ответственность самих людей, которые не прислушиваются к призывам и рекомендациям.

  • 11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.
  • Вечером 17 марта киевское метро прекратило работу из-за карантинных мер.
  • С 23 марта  общественный транспорт в Киеве перестал работать.

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Арина Толина
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