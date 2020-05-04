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Ослабление карантина. Кличко рассказал, что заработает в Киеве

Ослабление карантина. Кличко рассказал, что заработает в Киеве - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
04.05.2020, 22:10

Закрытыми останутся крупные торговые центры, школы, детские сады и площадки, спортивные площадки и прибрежные зоны отдыха

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С 12 мая в Киеве планируют начать первый этап ослаблений карантина, введенного для противодействия распространению коронавируса. Об этом в Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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В частности, с 12 мая в Киеве планируют открыть:

- непродовольственные магазины (общей площадью до 300 кв м): при условии, что на 10 кв м - не более одного посетителя и что дважды в день будет проводится санитарная обработка помещений;

- парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более одного клиента на каждую услугу одновременно): с требованием санитарной обработки (или кварцевания) рабочего места после каждого клиента;

- кафе и рестораны (на вынос): с требованием санитарной обработки помещения дважды в день;

- парки и скверы: группами не более двух человек или, если с детьми, - двое взрослых, двое детей;

- временные сооружения (киоски): с запретом потребления пищи и напитков на месте;

- небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие): с соблюдением требования - не более одного сотрудника на 10 кв м и не более одного клиента на 10 кв м;

- адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы: с требованием не более одного посетителя на 10 кв м площади помещения;

- автокинотеатры.

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Мэр подчеркнул, что на всех предприятиях должна проводиться обязательная термометрия сотрудников и посетителей. Клиенты без маски не должны допускаться в помещение.

Закрытыми останутся крупные торговые центры, школы, детские сады и площадки, спортивные площадки и прибрежные зоны отдыха.

По словам Кличко, 5 мая комиссия по чрезвычайным ситуациям горсовета должна принять решение о регламенте работы кафе, после чего они смогут работать на вынос.

ОБНОВЛЕНО В 22:32. Также в КГГА утвердили требования к работе МАФов, в которых готовят еду, а также чай и кофе на вынос. Они могут открыться уже завтра, 5 мая.

Условия работы:

- продажа "на вынос", потребление пищи и напитков на месте не допускается;

- продажа через специально оборудованное окошко выдачи.

- диспенсеры и антисептики на входах в МАФы.

- дезинфекция помещений, масочный режим, ежедневная термометрия персонала, дистанция как минимум 1,5 метра.

  • Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, однако некоторые ослабления вступят в силу 11 мая. 
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае преждевременной отмены карантина до конца года от коронавируса в Украине могут умереть 120 000 человек. 
Вадим Ребрина
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