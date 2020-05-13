Киев стоит в пробках. Очереди на остановках и протесты в центре - карты, видео

13 мая дороги и мосты в Киеве снова сковали пробки. Это уже второй день подряд, когда в столице наблюдается сложная ситуация с транспортным трафиком.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По состоянию на 11:00, по данным Google Maps, в Киеве были пробки на всех мостах в сторону центра.
Нажмите на изображение, чтобы увеличить:
Ситуация с пробками в центре города, по состоянию на 11:00, выглядит следующим образом:
Также сегодня на 10:00 в центре Киева была запланирована акция протеста автоперевозчиков. На Европейской площади и Крещатике с самого утра собирались пассажирские автобусы, водители которых добиваются разрешения на внутренние и международные перевозки.
Видео с места событий в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.
Ситуация с пробками по улице Грушевского, по состоянию на 11:00, выглядит следующим образом:
Пользователь Facebook Роман Кот опубликовал фото очереди на остановке общественного транспорта, подписав ее: "Вот такое сегодня было на Оболони. И это только конечная. Общественный транспорт работает".
Читайте также: Ляшко назвал условие возобновления работы метро