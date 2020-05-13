Киев стоит в пробках. Очереди на остановках и протесты в центре - карты, видео

Иллюстративное фото: depositphotos.com

13 мая дороги и мосты в Киеве снова сковали пробки. Это уже второй день подряд, когда в столице наблюдается сложная ситуация с транспортным трафиком.

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По состоянию на 11:00, по данным Google Maps, в Киеве были пробки на всех мостах в сторону центра.

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Ситуация с пробками в центре города, по состоянию на 11:00, выглядит следующим образом:

Также сегодня на 10:00 в центре Киева была запланирована акция протеста автоперевозчиков. На Европейской площади и Крещатике с самого утра собирались пассажирские автобусы, водители которых добиваются разрешения на внутренние и международные перевозки.

Видео с места событий в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.

Ситуация с пробками по улице Грушевского, по состоянию на 11:00, выглядит следующим образом:

Пользователь Facebook Роман Кот опубликовал фото очереди на остановке общественного транспорта, подписав ее: "Вот такое сегодня было на Оболони. И это только конечная. Общественный транспорт работает".

4 мая Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, однако некоторые ослабления вступят в силу 11 мая.

продлил Позавчера некоторые ограничительные меры были сняты: список

Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что карантин будет продолжен после 22 мая.

Вчера Киев сковали пробки.

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