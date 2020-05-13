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Киев стоит в пробках. Очереди на остановках и протесты в центре - карты, видео

Киев стоит в пробках. Очереди на остановках и протесты в центре - карты, видео - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
13.05.2020, 11:17

Второй день подряд в Киеве наблюдаются серьезные пробки на дорогах и мостах

13 мая дороги и мосты в Киеве снова сковали пробки. Это уже второй день подряд, когда в столице наблюдается сложная ситуация с транспортным трафиком. 

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По состоянию на 11:00, по данным Google Maps, в Киеве были пробки на всех мостах в сторону центра.

Нажмите на изображение, чтобы увеличить: 

Ситуация с пробками в центре города, по состоянию на 11:00, выглядит следующим образом: 

Также сегодня на 10:00 в центре Киева была запланирована акция протеста автоперевозчиков. На Европейской площади и Крещатике с самого утра собирались пассажирские автобусы, водители которых добиваются разрешения на внутренние и международные перевозки.

Видео с места событий в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.

Ситуация с пробками по улице Грушевского, по состоянию на 11:00, выглядит следующим образом: 

Пользователь Facebook Роман Кот опубликовал фото очереди на остановке общественного транспорта, подписав ее: "Вот такое сегодня было на Оболони. И это только конечная. Общественный транспорт работает".

  • 4 мая Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, однако некоторые ослабления вступят в силу 11 мая.
  • Позавчера некоторые ограничительные меры были сняты: список.
  • Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин будет продолжен после 22 мая.
  • Вчера Киев сковали пробки.

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Владислав Сердюк
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