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Карантин будет продолжен после 22 мая - Шмыгаль

Карантин будет продолжен после 22 мая - Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
12.05.2020, 10:46

Переломным моментом станет день, когда количество выздоровевших от COVID-19 за сутки превысит количество заболевших, считает премьер Денис Шмыгаль

Карантин будет продолжен после 22 мая, Украина находится на пике заболеваемости коронавирусом, заявил в эфире телеканала 1+1 премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Карантин действует до 22 мая, но это не конечная дата, мы будем продолжать", - сказал он.

По словам премьера, Кабмин будет рассчитывать, когда появится возможность вводить каждый из пяти этапов ослабления ограничений.

Шмыгаль считает, что сейчас Украина находится на пике заболеваемости. "Идем довольно ровно последние семь-восемь дней, у нас не увеличивается количество заболевших процентно. Мы даже немножко падаем по соотношению заболевших к тем, кто уже болеет", - уточнил он.

Премьер подчеркнул, что не было еще ни одного дня, когда количество выздоровевших за сутки превысило бы количество заболевших: "Это очень важный, переломный этап, когда мы будем понимать, что прошли пик".

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Также Шмыгаль назвал условие, при котором уже снятые ограничения могут вернуться по всей стране: для этого нужно, чтобы хотя бы в половине областей быстро росла заболеваемость COVID-19 и прогнозировалась бы перегруженность медицинской системы.

  • 4 мая Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, однако некоторые ослабления вступят в силу 11 мая.
  • Вчера некоторые ограничительные меры были сняты: список.
  • На 09:00 12 мая в Украине коронавирус подтвержден у 16 023 человек, 425 человек умерли, 3373 пациента выздоровели.

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Денис Юдин
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