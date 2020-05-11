Сегодня ослаблен карантин в Украине: что уже можно и что еще нельзя

Сегодня, 11 мая, ослаблен ряд карантинных мер в Украине. Постановление Кабмина было опубликовано 7 мая.
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Разрешается:
- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарков и прибрежных зон;
- посещение детских и спортивных площадок на улице;
- работа летних площадок кафе и ресторанов;
- работа магазинов, в том числе в ТРЦ;
- работа музеев и заповедников по решению собственника;
- работа стоматологических кабинетов и клиник;
- работа салонов красоты и парикмахерских;
- работа предприятий бытового обслуживания;
- тренировки спортсменов национальных сборных команд;
- деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов;
- деятельность предприятий в сфере СМИ - точек продажи прессы, типографий, редакций и т.д.;
- кино- и видеосъемки, репетиции в театрах и цирках и концертных организациях (до 50 человек, без зрителей).
Остаются закрытыми:
- фудкорты и зоны развлечений в ТРЦ;
- театры и кинотеатры;
- метро;
- общественный транспорт без спецпропусков;
- пригородный и междугородний транспорт;
- регулярное железнодорожное и авиасообщение;
- спортзалы, фитнес-центры;
- университеты, школы, детские сады;
По-прежнему остается под запретом:
- проведение массовых мероприятий;
- перемещение группами более двух человек (кроме сопровождения детей);
- нахождение в общественном месте без надетой маски или респиратора;
- пребывание в общественных местах детей до 14 лет без сопровождения взрослых;
- пребывание на улице без документов, подтверждающих личность;
- самовольное оставление мест обсервации/самоизоляции.
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