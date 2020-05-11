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Сегодня ослаблен карантин в Украине: что уже можно и что еще нельзя

Сегодня ослаблен карантин в Украине: что уже можно и что еще нельзя - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА
11.05.2020, 15:12

С 11 мая в Украине открываются магазины и парикмахерские, но все еще закрыты школы и спортзалы

Сегодня, 11 мая, ослаблен ряд карантинных мер в Украине. Постановление Кабмина было опубликовано 7 мая.

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Разрешается:

- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарков и прибрежных зон;

- посещение детских и спортивных площадок на улице;

- работа летних площадок кафе и ресторанов;

- работа магазинов, в том числе в ТРЦ;

- работа музеев и заповедников по решению собственника;

- работа стоматологических кабинетов и клиник;

- работа салонов красоты и парикмахерских;

- работа предприятий бытового обслуживания;

- тренировки спортсменов национальных сборных команд;

- деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов;

- деятельность предприятий в сфере СМИ - точек продажи прессы, типографий, редакций и т.д.;

- кино- и видеосъемки, репетиции в театрах и цирках и концертных организациях (до 50 человек, без зрителей).

Остаются закрытыми:

- фудкорты и зоны развлечений в ТРЦ;

- театры и кинотеатры;

- метро;

- общественный транспорт без спецпропусков;

- пригородный и междугородний транспорт;

- регулярное железнодорожное и авиасообщение;

- спортзалы, фитнес-центры;

- университеты, школы, детские сады;

По-прежнему остается под запретом:

- проведение массовых мероприятий;

- перемещение группами более двух человек (кроме сопровождения детей);

- нахождение в общественном месте без надетой маски или респиратора;

- пребывание в общественных местах детей до 14 лет без сопровождения взрослых;

- пребывание на улице без документов, подтверждающих личность;

- самовольное оставление мест обсервации/самоизоляции.

Что начнет работать с 11 мая (Фото - пресс-служба Кабмина)

(Нажмите, чтобы увеличить)

  • 4 мая Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, однако некоторые ослабления вступят в силу 11 мая.
  • На утро 11 мая в Украине коронавирус подтвержден у 15 648 человек, 408 человек умерло, 3288 пациентов выздоровели.

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Денис Юдин
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