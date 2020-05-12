Коронавирус. В Украине наименьшее число новых заболевших за неделю

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

В Украине за сутки подтверждено 375 новых случаев COVID-19, это наименьшее число заболевших за неделю. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На 09:00 12 мая в Украине коронавирус подтвержден у 16023 человек, 425 человек умерло, 3373 пациента выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 375 новых случаев (сутками ранее - 416), 17 человек умерло (сутками ранее - также 17), 85 выздоровели (сутками ранее - 228).

На амбулаторном лечении 11 013 пациентов, из них 908 детей и 2560 медиков. Госпитализация потребовалась для 5010 человек, из них 197 детей и 554 медика. К аппарату ИВЛ потребовалось подключить 211 человек, в том числе одного ребенка и 19 медиков.

В Ухане новые случаи COVID-19 после ослабления карантина - протестируют на коронавирус все 11 млн жителей .

На утро 12 мая коронавирус был подтвержден у 4 255 954 человек во всем мире, 287 332 человека умерли от заболевания, 1 527 496 пациентов выздоровели.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE