Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. В Украине наименьшее число новых заболевших за неделю

Коронавирус. В Украине наименьшее число новых заболевших за неделю - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
12.05.2020, 09:11

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 375 новых случаев COVID-19, всего с начала эпидемии заболело 16023 человек

В Украине за сутки подтверждено 375 новых случаев COVID-19, это наименьшее число заболевших за неделю. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На 09:00 12 мая в Украине коронавирус подтвержден у 16023 человек, 425 человек умерло, 3373 пациента выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 375 новых случаев (сутками ранее - 416), 17 человек умерло (сутками ранее - также 17), 85 выздоровели (сутками ранее - 228).

На амбулаторном лечении 11 013 пациентов, из них 908 детей и 2560 медиков. Госпитализация потребовалась для 5010 человек, из них 197 детей и 554 медика. К аппарату ИВЛ потребовалось подключить 211 человек, в том числе одного ребенка и 19 медиков.

  • В Ухане новые случаи COVID-19 после ослабления карантина - протестируют на коронавирус все 11 млн жителей.
  • На утро 12 мая коронавирус был подтвержден у 4 255 954 человек во всем мире, 287 332 человека умерли от заболевания, 1 527 496 пациентов выздоровели.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 