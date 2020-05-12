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Коронавирус. Бразилия - на втором месте по числу умерших за сутки

Коронавирус. Бразилия - на втором месте по числу умерших за сутки - Фото
Иллюстративное фото: Matteo Corner/ЕРА
12.05.2020, 07:46

В мире 4,26 млн заболевших COVID-19, почти 300 000 человек умерли, выздоровели 1,5 млн пациентов

На утро 12 мая коронавирус был подтвержден у 4 255 954 человек во всем мире, 287 332 человека умерли от заболевания, 1 527 496 пациентов выздоровели. Об этом говорят данные, сведенные на  сайте Worldometers.

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За сутки в мире подтверждено 74 228 случаев заражения коронавирусом, 3403 человека умерли.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в США - 18 196, России - 11 656 и Бразилии - 6444. В США и Бразилии также наибольшее число умерших от коронавируса за сутки - 1008 и 502 соответственно.

Страны, в которых более 100 000 заболевших COVID-19:

Страны с более 100 000 заболевших COVID-19 (Скриншот сайта Worldometers)
  • На утро 11 мая в Украине коронавирус подтвержден у 15 648 человек, 408 человек умерло, 3288 пациентов выздоровели.
  • В Ухане протестируют на коронавирус все 11 млн жителей.

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Инфографика - Worlometers

Денис Юдин
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