Коронавирус. Бразилия - на втором месте по числу умерших за сутки

На утро 12 мая коронавирус был подтвержден у 4 255 954 человек во всем мире, 287 332 человека умерли от заболевания, 1 527 496 пациентов выздоровели. Об этом говорят данные, сведенные на сайте Worldometers.
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За сутки в мире подтверждено 74 228 случаев заражения коронавирусом, 3403 человека умерли.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в США - 18 196, России - 11 656 и Бразилии - 6444. В США и Бразилии также наибольшее число умерших от коронавируса за сутки - 1008 и 502 соответственно.
Страны, в которых более 100 000 заболевших COVID-19:
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