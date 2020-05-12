Коронавирус. Бразилия - на втором месте по числу умерших за сутки

Иллюстративное фото: Matteo Corner/ЕРА

На утро 12 мая коронавирус был подтвержден у 4 255 954 человек во всем мире, 287 332 человека умерли от заболевания, 1 527 496 пациентов выздоровели. Об этом говорят данные, сведенные на сайте Worldometers.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За сутки в мире подтверждено 74 228 случаев заражения коронавирусом, 3403 человека умерли.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в США - 18 196, России - 11 656 и Бразилии - 6444. В США и Бразилии также наибольшее число умерших от коронавируса за сутки - 1008 и 502 соответственно.

Страны, в которых более 100 000 заболевших COVID-19:

15 648 На утро 11 мая в Украине коронавирус подтвержден человек, 408 человек умерло , 3288 пациентов выздоровели.

В Ухане протестируют на коронавирус все 11 млн жителей

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Инфографика - Worlometers