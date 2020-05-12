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Всех 11 млн жителей Уханя проверят на коронавирус за 10 дней – Reuters

Всех 11 млн жителей Уханя проверят на коронавирус за 10 дней – Reuters - Фото
В Ухане (фото - ЕРА)
12.05.2020, 06:41

С началом тотальной проверки жителей города на РНК вируса (если источник правдив) лаборатории КНР будут осуществлять в среднем по 1,1 млн анализов

После снятия жесткого карантина в Ухане, первоначальном месте вспышки коронавируса в мире, в городе на прошлых выходных начали появляться новые случаи болезни COVID-19. С учетом этого власти КНР намерены провести тестирование на рибонуклеиновую кислоту SARS-CoV-2 с участием всех 11 млн жителей мегаполиса, пишет Reuters со ссылкой на некий внутренний документ и два источника в стране.

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Сегодня, 12 мая, все районы Уханя должны представить центральным властям города подробный план проведения тестов. Инициаторы такого плана хотят проверить жителей мегаполиса всего за 10 дней. 

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Органы здравоохранения города пока недоступны для комментария, пишет агентство, так как в КНР во время появления новости были внерабочие часы.

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Евгений Пилипенко
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