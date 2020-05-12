Всех 11 млн жителей Уханя проверят на коронавирус за 10 дней – Reuters

В Ухане (фото - ЕРА)

После снятия жесткого карантина в Ухане, первоначальном месте вспышки коронавируса в мире, в городе на прошлых выходных начали появляться новые случаи болезни COVID-19. С учетом этого власти КНР намерены провести тестирование на рибонуклеиновую кислоту SARS-CoV-2 с участием всех 11 млн жителей мегаполиса, пишет Reuters со ссылкой на некий внутренний документ и два источника в стране.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня, 12 мая, все районы Уханя должны представить центральным властям города подробный план проведения тестов. Инициаторы такого плана хотят проверить жителей мегаполиса всего за 10 дней.

Читайте также: ВОЗ допустила, что рынок в Ухане не был источником вспышки коронавируса

Органы здравоохранения города пока недоступны для комментария, пишет агентство, так как в КНР во время появления новости были внерабочие часы.

Читайте также: Глава Уханьского института вирусологии: Уровень науки не позволяет создать такой коронавирус