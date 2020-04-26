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В Ухане в больницах не осталось пациентов с COVID-19

В Ухане в больницах не осталось пациентов с COVID-19 - Фото
Ухань после вспышки коронавируса (Фото: EPA)
26.04.2020, 15:15

В Китае официально объявили, что в Ухане выписали из больницы последнего пациента, заболевшего коронавирусной инфекцией

В китайском городе Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус, в больницах не осталось пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.

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По официальной информации, последний пациент, госпитализированный в тяжелом состоянии из-за коронавирусной инфекции, был выписан из больницы 24 апреля.

Также в Комиссии здравоохранения подтвердили, что в городе не зарегистрировано новых случаев заболевания.

С начала пандемии, в Китае подтверждено 82 816 случаев COVID-19, 4632 человека умерли.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • 24 января Ухань и еще 12 китайских городов были закрыты на карантин.
  • 7 апреля в Ухане ослабили карантинные меры и сняли запрет на выезд из города.
  • 17 апреля Китай неожиданно уточнил статистику по заболеванию, увеличив количество умерших от коронавируса в Ухане на 1290 человек.

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Денис Юдин
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Китай ухань коронавирус COVID-19
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