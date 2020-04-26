В Ухане в больницах не осталось пациентов с COVID-19

В китайском городе Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус, в больницах не осталось пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.
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По официальной информации, последний пациент, госпитализированный в тяжелом состоянии из-за коронавирусной инфекции, был выписан из больницы 24 апреля.
Также в Комиссии здравоохранения подтвердили, что в городе не зарегистрировано новых случаев заболевания.
С начала пандемии, в Китае подтверждено 82 816 случаев COVID-19, 4632 человека умерли.
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