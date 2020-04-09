Карантин закончился. В Ухане устроили праздник: видео, фото

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В китайском Ухане отпраздновали завершение карантина, введенного в связи с коронавирусом и эпидемией COVID-19

В китайском городе Ухань, откуда началась пандемия коронавируса, устроили праздник по случаю окончания 76-дневного жесткого карантина для жителей города. Об этом сообщает Sky News.

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Отмечается, что вдоль люди ходили набережных города и размахивали флагами, скандируя "Ухань, вперед!" и распевая национальный гимн КНР.

Карантинные меры в городе, где зафиксировали большинство случаев заражения коронавирусом и летальных случаев в Китае (82 000 и 3300), ослабляли постепенно – в течение нескольких недель.

Коронавирус. Конец карантина. Праздник в Ухане (Фото - EPA)

Коронавирус. Конец карантина. Праздник в Ухане (Фото - EPA)

Коронавирус. Конец карантина. Праздник в Ухане (Фото - EPA)

Коронавирус. Конец карантина. Праздник в Ухане (Фото - EPA)

Коронавирус. Конец карантина. Праздник в Ухане (Фото - EPA)

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. На сегодняшний день в Китае - 81 740 подтвержденных случаев коронавируса. 3331 человек умер.
  • Китайские медики считают, что на продуктовом рынке в городе Ухань - первоначальном эпицентре коронавирусной инфекции - первой заболела продавщица креветок.
  • 7 апреля сообщалось, что в Ухане сняли запрет на выезд из города и возобновлили работу общественного транспорта.
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Теги: карантин, ухань, коронавирус
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