Карантин закончился. В Ухане устроили праздник: видео, фото

В китайском городе Ухань, откуда началась пандемия коронавируса, устроили праздник по случаю окончания 76-дневного жесткого карантина для жителей города. Об этом сообщает Sky News.

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Отмечается, что вдоль люди ходили набережных города и размахивали флагами, скандируя "Ухань, вперед!" и распевая национальный гимн КНР.

Карантинные меры в городе, где зафиксировали большинство случаев заражения коронавирусом и летальных случаев в Китае (82 000 и 3300), ослабляли постепенно – в течение нескольких недель.