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Коронавирус. ВОЗ допустила, что рынок в Ухане не был источником вспышки

Коронавирус. ВОЗ допустила, что рынок в Ухане не был источником вспышки - Фото
Ухань после вспышки коронавируса (Фото: EPA)
08.05.2020, 22:43

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что рынок в Ухане мог быть не источником вспышки коронавируса, а "усилителем происходящего"

Оптовый рынок в китайском городе Ухань сыграл роль во вспышке нового коронавируса в прошлом году либо в качестве ее источника, либо, возможно, в качестве "усилителя происходящего". Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, призвав к дополнительным исследованиям, передает CNBC.

Китайские власти закрыли рынок в январе в рамках борьбы по прекращению распространения вируса и распорядились временно запретить торговлю и потребление диких животных.

"Рынок сыграл свою роль, это ясно. Но какую именно роль, мы не знаем: был ли это источник или усилитель происходящего, или это просто совпадение, что некоторые случаи были обнаружены на этом рынке и вокруг него", - сказал доктор Питер Бен Эмбарек, эксперт ВОЗ по безопасности пищевых продуктов и зоонозным вирусам.

Он отметил, что непонятно, кто принес вирус на рынок – живые животные, зараженные поставщики или покупатели.

Отмечается, что ни одно публичное свидетельство не связывало вспышку с лабораторией в Ухани, а ученые полагают, что коронавирус, по-видимому, развился в природе.

"Китай, скорее всего, имеет всеми необходимыми возможностями для проведения этих исследований. У них много очень квалифицированных ученых", - сказал Эмбарек.

  • 30 апреля, сообщалось, что Американское разведывательное сообщество считает, что вирус COVID-19, возникший в Китае, не был искусственным или генетически модифицированным.
  • В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что видел доказательства того, что коронавирус был разработан в Уханьском институте вирусологии.
  • 1 мая сообщалось, что Китай отклонил многочисленные просьбы Всемирной организации здравоохранения допустить ее к участию в расследовании происхождения COVID-19.
  • 3 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что существует "значительное количество доказательств", что вирус вышел из лаборатории в Ухане, но 7 мая он сказал, что не уверен в этом.

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Наталия Медведева
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