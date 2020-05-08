Коронавирус. ВОЗ допустила, что рынок в Ухане не был источником вспышки

Ухань после вспышки коронавируса (Фото: EPA)

Оптовый рынок в китайском городе Ухань сыграл роль во вспышке нового коронавируса в прошлом году либо в качестве ее источника, либо, возможно, в качестве "усилителя происходящего". Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, призвав к дополнительным исследованиям, передает CNBC.

Китайские власти закрыли рынок в январе в рамках борьбы по прекращению распространения вируса и распорядились временно запретить торговлю и потребление диких животных.

"Рынок сыграл свою роль, это ясно. Но какую именно роль, мы не знаем: был ли это источник или усилитель происходящего, или это просто совпадение, что некоторые случаи были обнаружены на этом рынке и вокруг него", - сказал доктор Питер Бен Эмбарек, эксперт ВОЗ по безопасности пищевых продуктов и зоонозным вирусам.

Он отметил, что непонятно, кто принес вирус на рынок – живые животные, зараженные поставщики или покупатели.

Отмечается, что ни одно публичное свидетельство не связывало вспышку с лабораторией в Ухани, а ученые полагают, что коронавирус, по-видимому, развился в природе.

"Китай, скорее всего, имеет всеми необходимыми возможностями для проведения этих исследований. У них много очень квалифицированных ученых", - сказал Эмбарек.

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