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Ляшко назвал условие возобновления работы метро

Ляшко назвал условие возобновления работы метро - Фото
Фото: Киевский метрополитен/Facebook
12.05.2020, 09:28

По словам главного санврача Виктора Ляшко, метро откроют, когда эпидемия COVID-19 окончательно пойдет на спад

В Украине откроют метро, когда в течение десяти дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания коронавирусом будет меньше чем пять на область. Об этом в интервью РБК-Украина заявил главный санврач Виктор Ляшко.

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"Метро мы предполагали открыть на четвертом этапе, когда в течение десяти дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания будет меньше чем пять на область. Так как мы говорим о метро, то это город Киев, Харьков и Днепр. Если говорить о пяти не связанных случаях, то понятно, что в таком случае эпидемия окончательно идет на спад", - объяснил Ляшко.

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Говоря о том, будут ли открывать метро по всей Украине или адаптивно по регионам, например, сначала только в Харькове, а затем в Киеве, Ляшко сказал: "Мы рассматриваем возможность адаптивного карантина. Сейчас сделаем смягчение по всей стране, увидим, как оно повлияет на эпидситуацию".

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Арина Толина
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