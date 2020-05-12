Ляшко назвал условие возобновления работы метро

Фото: Киевский метрополитен/Facebook

В Украине откроют метро, когда в течение десяти дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания коронавирусом будет меньше чем пять на область. Об этом в интервью РБК-Украина заявил главный санврач Виктор Ляшко.

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"Метро мы предполагали открыть на четвертом этапе, когда в течение десяти дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания будет меньше чем пять на область. Так как мы говорим о метро, то это город Киев, Харьков и Днепр. Если говорить о пяти не связанных случаях, то понятно, что в таком случае эпидемия окончательно идет на спад", - объяснил Ляшко.

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Говоря о том, будут ли открывать метро по всей Украине или адаптивно по регионам, например, сначала только в Харькове, а затем в Киеве, Ляшко сказал: "Мы рассматриваем возможность адаптивного карантина. Сейчас сделаем смягчение по всей стране, увидим, как оно повлияет на эпидситуацию".

премьер-министр Денис Шмыгаль ткрытие метрополитена невозможно до 22 мая. заявил , что о 7 мая

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