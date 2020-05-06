Шмыгаль объяснил, как изменится работа общественного транспорта с 11 мая

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

С 11 мая планируется запустить дополнительный общественный транспорт для перевозки людей, которым разрешат работать на первом этапе ослабления карантина. Об этом сегодня заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание Кабмина.

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"Нужно увеличивать количество транспорта с 11 мая, чтобы обеспечить людям возможность добираться до мест работы для бизнеса, который уже будет открыт", - сказал он.

Шмыгаль не уточнил, как будут определять, кому можно ехать, а кому нет: "По поводу режима работы транспорта Кабмин и Минздрав готовы дополнительно при необходимости разъяснять местным властям все алгоритмы и процедуры".

Работа общественного транспорта будет возобновлена в рамках концепции адаптивного карантина, и все аспекты такого решения должны быть просчитаны вместе с местными властями. "Ведь общественный транспорт, особенно в крупных городах - это риск сразу сотен новых больных. И тут надо действовать постепенно и смотреть в первую очередь на безопасность", - отметил Шмыгаль.

За режим работы транспорта, подчеркнул он, каждый городской голова будет нести личную ответственность.

4 мая карантин продлили до 22 мая, но с рядом ослаблений с 11 мая.

В регионах, где много заболевших, его будут ослаблять медленнее