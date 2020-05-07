Метро не откроют до 22 мая - Шмыгаль

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Открытие метрополитена невозможно до 22 мая. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании Кабмина и госведомств по противодействию распространению COVID-19, сообщает пресс-служба ОП.

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Шмыгаль сообщил, что открытие метро не может состояться до 22 мая, поскольку это "грозит распространением эпидемии коронавируса, ситуация с которой еще не стабилизировалась".

"Плановый умеренный подход к выходу из карантина - это правильно. Несмотря на усталость, нельзя относиться легкомысленно к эпидемии. Сегодня количество зараженных - более полутысячи. Транспорт - это прямой способ распространения этой опасности", - заявил президент Владимир Зеленский.

4 мая карантин продлили до 22 мая, но с рядом ослаблений с 11 мая.

В регионах, где много заболевших, его будут ослаблять медленнее

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