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Метро не откроют до 22 мая - Шмыгаль

Метро не откроют до 22 мая - Шмыгаль - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
07.05.2020, 13:51

Метро не запустят раньше 22 мая, поскольку это грозит распространением эпидемии COVID-19, заявляет премьер-министр Денис Шмыгаль

Открытие метрополитена невозможно до 22 мая. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании Кабмина и госведомств по противодействию распространению COVID-19, сообщает пресс-служба ОП.

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Шмыгаль сообщил, что открытие метро не может состояться до 22 мая, поскольку это "грозит распространением эпидемии коронавируса, ситуация с которой еще не стабилизировалась". 

"Плановый умеренный подход к выходу из карантина - это правильно. Несмотря на усталость, нельзя относиться легкомысленно к эпидемии. Сегодня количество зараженных - более полутысячи. Транспорт - это прямой способ распространения этой опасности", - заявил президент Владимир Зеленский

Читайте также: Шмыгаль объяснил, как изменится работа общественного транспорта с 11 мая

Владислав Сердюк
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Владимир Зеленский метро карантин Денис Шмыгаль
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