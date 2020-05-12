Киев сковали пробки в первый же день после ослабления карантина - карта

Вчера, 11 мая, в Украине ослабили общенациональный карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса, а уже сегодня в Киеве образовались пробки на мостах и дорогах.
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По состоянию на 11:00, по данным Google Maps, в Киеве были пробки на всех мостах в сторону центра.
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Ситуация с пробками в центре города, по состоянию на 11:00, выглядит следующим образом:
Также, по состоянию на 11:00, цены на такси в два раза выше обычного из-за высокого спроса. Некоторые службы и вовсе не могут найти свободный автомобиль.
Замглавы фракции Слуги народа Евгения Кравчук написала в Facebook: "Ну что ж, ожидаемый транспортный коллапс в Киеве в первый "посткарантинный" день. Стоимость поездки в такси - 350 грн вместо 100 грн за тот же километраж несколько дней назад. Скучаю за метро".
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