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Киев сковали пробки в первый же день после ослабления карантина - карта

Киев сковали пробки в первый же день после ослабления карантина - карта - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
12.05.2020, 11:06

Вчера в Украине ослабили карантин, а сегодня столицу сковали пробки

Вчера, 11 мая, в Украине ослабили общенациональный карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса, а уже сегодня в Киеве образовались пробки на мостах и дорогах.

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По состоянию на 11:00, по данным Google Maps, в Киеве были пробки на всех мостах в сторону центра.

Нажмите на изображение, чтобы увеличить:

Ситуация с пробками в центре города, по состоянию на 11:00, выглядит следующим образом: 

Также, по состоянию на 11:00, цены на такси в два раза выше обычного из-за высокого спроса. Некоторые службы и вовсе не могут найти свободный автомобиль. 

Замглавы фракции Слуги народа Евгения Кравчук написала в Facebook: "Ну что ж, ожидаемый транспортный коллапс в Киеве в первый "посткарантинный" день. Стоимость поездки в такси - 350 грн вместо 100 грн за тот же километраж несколько дней назад. Скучаю за метро". 

  • 4 мая Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, однако некоторые ослабления вступят в силу 11 мая.
  • Вчера некоторые ограничительные меры были сняты: список.
  • Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин будет продолжен после 22 мая.

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Владислав Сердюк
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