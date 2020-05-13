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Кличко: Обычную работу наземного транспорта планируем возобновить после 22 мая

Кличко: Обычную работу наземного транспорта планируем возобновить после 22 мая - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
13.05.2020, 12:37

Обычный режим работы наземного транспорта в Киеве планируют возобновить после 22 мая. Кличко говорит, что это будет постепенный процесс

После 22 мая в Киеве планируют возобновить обычный режим работы наземного общественного транспорта, который сейчас ходит с ограничениями из-за коронавирусного карантина. Об этом сегодня на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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"Мы планируем после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Но, надо понимать, что остановить общественный транспорт можно за один день. А вот, чтобы полностью восстановить его работу, - нужно некоторое время", - сказал он.

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По словам Кличко, возобновление работы транспорта будет постепенным: власти постоянно будут наращивать количество подвижного состава и восстанавливать сеть маршрутов. В первую очередь это коснется электротранспорта: трамваев и троллейбусов.

По его словам, 12 мая на столичных дорогах уже появились 30 дополнительных единиц общественного транспорта. Ежедневно их число будет увеличиваться. Оперативную информацию и расписание маршрутов будут публиковать на сайте Киевской горгосадминистрации.

  • 4 мая Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, однако некоторые ослабления вступили в силу 11 мая. В Киеве общественный транспорт работает с ограничениями, допускают в него по спецбилетам. Столица второй день подряд скована пробками после ослабления карантина.
  • Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин после 22 мая будет продлен. По словам премьера, Кабмин будет рассчитывать, когда появится возможность вводить каждый из пяти этапов ослабления ограничений.
  • Сегодня Кличко на брифинге также сказал, что обратился к Кабмину с просьбой возобновить работу метро с 25 мая.

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Марк Сировой
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