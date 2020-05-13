Кличко: Обычную работу наземного транспорта планируем возобновить после 22 мая

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

После 22 мая в Киеве планируют возобновить обычный режим работы наземного общественного транспорта, который сейчас ходит с ограничениями из-за коронавирусного карантина. Об этом сегодня на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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"Мы планируем после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Но, надо понимать, что остановить общественный транспорт можно за один день. А вот, чтобы полностью восстановить его работу, - нужно некоторое время", - сказал он.

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По словам Кличко, возобновление работы транспорта будет постепенным: власти постоянно будут наращивать количество подвижного состава и восстанавливать сеть маршрутов. В первую очередь это коснется электротранспорта: трамваев и троллейбусов.

По его словам, 12 мая на столичных дорогах уже появились 30 дополнительных единиц общественного транспорта. Ежедневно их число будет увеличиваться. Оперативную информацию и расписание маршрутов будут публиковать на сайте Киевской горгосадминистрации.

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