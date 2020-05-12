Карантин. Кличко рассказал о работе общественного транспорта до 22 мая

Дезинфекция общественного транспорта (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

В Киеве пока рано снимать ограничения на работу общественного транспорта - он продолжит работу по спецбилетам до 22 мая. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил на брифинге.

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"Еще раз подчеркну: все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе. Как мы видим, вирус пока не отступает. И в последние дни имеем не оптимистичную динамику заболевания. Только в воскресенье - 66 подтвержденных случаев, сегодня - 59. Поэтому расслабляться рано. И рано снимать ограничения на работу общественного транспорта", - отметил Кличко.

По его словам, общественный транспорт продолжит перевозить пассажиров по спецбилетам до 22 мая.

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Кличко добавил, что с сегодняшнего дня увеличили количество маршрутов наземного общественного транспорта.

В режиме спецрейсов будут курсировать некоторые автобусные маршруты. С их расписанием можно ознакомиться на сайте КГГА. Проезд в транспорте пока возможен только при наличии спецбилета и средств индивидуальной защиты.

Мэр Киева добавил, что на маршруты ежедневно выходит до 300 единиц автобусов, троллейбусов и трамваев.

8 мая Кличко заявил , что в Киеве не будут пока что открываться ТРЦ, несмотря на разрешение Кабмина.

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