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Коронавирус. В Киеве за сутки заболели 59 человек: динамика по районам - карта

Коронавирус. В Киеве за сутки заболели 59 человек: динамика по районам - карта - Фото
Полицейские в киевском парке (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
12.05.2020, 12:35

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что больше всего за сутки инфицированных COVID-19 в Дарницком, Днепровском и Оболонском районах

В Киеве за минувшие сутки коронавирусом заболели 59 человек, среди них 14 медиков. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, зафиксирован один летальный случай.

Всего в столице 1930 подтвержденных случаев COVID-19, 38 человек умерли, 138 выздоровели.

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Кличко уточнил, что среди тех, кто заболел, 33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет, трехмесячная девочка, 22 мужчин от 25 до 82 лет, а также трое мальчиков 10, 11 и 12 лет.

Больше всего инфицированных отмечается в Дарницком районе (11 случаев за сутки), Днепровский и Оболонский (по восемь случаев).

Карта районов Киева

Фото: пресс-служба Виталия Кличко

Карта районов Киева по заболевшим COVID-19 за последние сутки:

  • Печерский +5;
  • Шевченковский +5;
  • Соломенский +4;
  • Днепровский +8;
  • Святошинский +5;
  • Деснянский +4;
  • Подольский +5;
  • Голосеевский +4;
  • Оболонский +8;
  • Дарницкий +11

За прошедшие выходные Киевский городской лабораторный центр исследовал 2242 образцов биоматериалов для проведения ПЦР-тестов.

"За весь период центр исследовал почти 16 000 ПЦР-тестов. Всего в Киеве исследовано 35500 тестов на коронавирус", - отметил Кличко .

По его словам, мобильные бригады медиков за эти выходные выехали и отобрали 367 образцов на ПЦР-тесты у людей с подозрением на коронавирус. Всего в Киеве протестировано только мобильными бригадами более 9000 жителей столицы.

СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни.
  • 11 мая Кличко сообщил, что в Киеве за сутки 66 заболевших COVID-19, среди них - шестеро медиков.

Читайте также: Киев сковали пробки в первый же день после ослабления карантина - карта

Арина Толина
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