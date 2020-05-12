Коронавирус. В Киеве за сутки заболели 59 человек: динамика по районам - карта

Полицейские в киевском парке (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

В Киеве за минувшие сутки коронавирусом заболели 59 человек, среди них 14 медиков. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, зафиксирован один летальный случай.

Всего в столице 1930 подтвержденных случаев COVID-19, 38 человек умерли, 138 выздоровели.

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Кличко уточнил, что среди тех, кто заболел, 33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет, трехмесячная девочка, 22 мужчин от 25 до 82 лет, а также трое мальчиков 10, 11 и 12 лет.

Больше всего инфицированных отмечается в Дарницком районе (11 случаев за сутки), Днепровский и Оболонский (по восемь случаев).

Фото: пресс-служба Виталия Кличко

Карта районов Киева по заболевшим COVID-19 за последние сутки:

Печерский +5;

Шевченковский +5;

Соломенский +4;

Днепровский +8;

Святошинский +5;

Деснянский +4;

Подольский +5;

Голосеевский +4;

Оболонский +8;

Дарницкий +11

За прошедшие выходные Киевский городской лабораторный центр исследовал 2242 образцов биоматериалов для проведения ПЦР-тестов.

"За весь период центр исследовал почти 16 000 ПЦР-тестов. Всего в Киеве исследовано 35500 тестов на коронавирус", - отметил Кличко .

По его словам, мобильные бригады медиков за эти выходные выехали и отобрали 367 образцов на ПЦР-тесты у людей с подозрением на коронавирус. Всего в Киеве протестировано только мобильными бригадами более 9000 жителей столицы.

СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни.

Киеве за сутки 66 заболевших COVID-19, среди них - шестеро медиков. 11 мая Кличко сообщил , что в

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