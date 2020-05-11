В Киеве 66 случаев COVID-19 за сутки. Кличко заговорил о суровом карантине

В Киеве за сутки 66 заболевших COVID-19, среди них - шестеро медиков. Об этом сегодня в Telegram сообщил мэр города Виталий Кличко.
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По его словам, за сутки госпитализировано 26 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.
Кличко заявил, что если динамика заболевания коронавирусом будет расти, в Киеве придется вводить более суровый карантин.
Всего в Киеве с начала эпидемии коронавирус подтвердили у 1871 человека, 138 пациентов вылечились, 37 умерли.
Больше всего новых случаев COVID-19 подтверждено в Оболонском районе - 13, Дарницком - 12 и Деснянском - 8.
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Данные по районам:
Дарницкий - 382 заболевших (3 новых случая);
Подольский - 321 (12);
Святошинский - 184 (8);
Голосеевский - 174 (6);
Печерский - 166 (7);
Оболонский - 159 (2);
Днепровский - 141 (13);
Деснянский - 134 (1);
Шевченковский - 117 (9);
Соломенский - 93 (5).
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