В КГГА назвали рынки, которым разрешили открыться с 10 мая

Киевская горадминистрация обнародовала список агропродовольственных рынков, которым разрешили открыться с 10 мая при условии соблюдения противоэпидемических требований.
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В частности, с воскресенья в Киеве могут открыться:
- торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного 48-А;
- рынок "Демеевский", ул. Изюмская, 1;
- "Базар на лесной", ул. Попудренко, 65;
- рыночный комплекс "Маяк", ул. Попудренко, 90/2;
- "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115;
- "Печерский рынок", Печерская площадь, 1;
- рынок "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80;
- "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2;
- рынок "Левобережный", ул. Сверстюка, 3;
- "Дарница", ул. Попудренко, 5,
- "Путь", ул. Зодчих, 52/1;
- рынок "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6;
- рынок "Одесский", проспект Академика Глушкова, 32-38;
- рынок Выгуровский, ул. Бальзака, 94;
- рынок "Нивки", ул. Щербаковского, 47;
- "Турбота", ул. Туполева, 13;
- ТК "Борщаговский", рынок "Западный", ул. Депутатская, 2;
- рынок "Отрадненский", бульвар В. Гавела, 18;
- рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1.
На рынках должен быть обеспечен масочный режим работников и посетителей, дистанционная термометрия на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и 1,5 м между посетителями, дезинфекция контактных поверхностей каждые три часа.
На первом этапе ослабления карантина, с 12 мая, в Киеве останутся закрытыми крупные торгово-развлекательные центры, школы, детские сады, детские площадки и прибрежные зоны отдыха.