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В КГГА назвали рынки, которым разрешили открыться с 10 мая

В КГГА назвали рынки, которым разрешили открыться с 10 мая - Фото
Продуктовый рынок (Фото: omr.gov.ua)
09.05.2020, 21:32

Ряд продуктовых рынков в столице получили возможность открыться уже с завтрашнего дня

Киевская горадминистрация обнародовала список агропродовольственных рынков, которым разрешили открыться с 10 мая при условии соблюдения противоэпидемических требований.

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В частности, с воскресенья в Киеве могут открыться:

- торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного 48-А;

- рынок "Демеевский", ул. Изюмская, 1;

- "Базар на лесной", ул. Попудренко, 65;

- рыночный комплекс "Маяк", ул. Попудренко, 90/2;

- "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115;

- "Печерский рынок", Печерская площадь, 1;

- рынок "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80;

- "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2;

- рынок "Левобережный", ул. Сверстюка, 3;

- "Дарница", ул. Попудренко, 5,

- "Путь", ул. Зодчих, 52/1;

- рынок "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6;

- рынок "Одесский", проспект Академика Глушкова, 32-38;

- рынок Выгуровский, ул. Бальзака, 94;

- рынок "Нивки", ул. Щербаковского, 47;

- "Турбота", ул. Туполева, 13;

- ТК "Борщаговский", рынок "Западный", ул. Депутатская, 2;

- рынок "Отрадненский", бульвар В. Гавела, 18;

- рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1.

На рынках должен быть обеспечен масочный режим работников и посетителей, дистанционная термометрия на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и 1,5 м между посетителями, дезинфекция контактных поверхностей каждые три часа.

На первом этапе ослабления карантина, с 12 мая, в Киеве останутся закрытыми крупные торгово-развлекательные центры, школы, детские сады, детские площадки и прибрежные зоны отдыха.

Вадим Ребрина
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