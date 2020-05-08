Кличко не разрешит открыть ТРЦ с 12 мая: что еще в Киеве останется закрытым

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба Кабмина)

На первом этапе ослабления карантина, с 12 мая, в Киеве останутся закрытыми крупные торгово-развлекательные центры, школы, детские сады, детские площадки и прибрежные зоны отдыха. Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

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"Только за прошедшие сутки у нас семь больных детей", - отметил он.

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По словам Кличко, на первом этапе ослабления мер наземный общественный транспорт будет работать в нынешнем ограниченном режиме - как минимум до 22 мая.

"Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов касается электротранспорта - троллейбусов и трамваев… Метро, ​​как я неоднократно говорил, откроется по решению правительства. И это будет не сразу", - отметил Кличко.

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Кличко напомнил, что в столице планируют открыть непродовольственные магазины (общей площадью до 300 кв м), парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более одного клиента на каждую услугу одновременно); парки и скверы: группами ограниченным количеством лиц. Смогут работать и адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы.

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7 мая Кабмин опубликовал текст изменений в постановление о продлении режима чрезвычайной ситуации до 22 мая. С 11 мая могут заработать летние площадки кафе, магазины (даже в ТРЦ) и музеи.

Слуге народа предложили Кабмину постепенно открывать детские сады уже весной. 8 мая в

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