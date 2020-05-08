В Слуге народа предлагают Кабмину постепенно открыть детские сады

В Слуге народа предлагают Кабмину постепенно открывать детские сады уже весной. Об этом в Facebook заявила замглавы фракции Евгения Кравчук.
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По ее словам, соответствующее обращение к премьеру Денису Шмыгалю подготовил нардеп из СН Владимир Воронов.
В качестве первого этапа предлагается открыть дежурные группы на ограниченное время и с ограниченным количеством детей. Если ситуация с COVID-19 не ухудшится, можно будет постепенно снимать ограничения до полного возобновления работы садиков, считает Воронов.
Под обращением уже подписались много нардепов, отмечает Кравчук, в том числе и она сама.
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Кравчук считает, что закрытые садики и социальное напряжение, которое из-за этого возникает, являются едва ли не главной проблемой во время карантина. Также она отметила, что частные детские сады могут закрыться из-за отсутствия доходов в течение полугода, если ограничения продлятся до 1 сентября.
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