В Слуге народа предлагают Кабмину постепенно открыть детские сады

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В Слуге народа предлагают Кабмину постепенно открывать детские сады уже весной. Об этом в Facebook заявила замглавы фракции Евгения Кравчук.

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По ее словам, соответствующее обращение к премьеру Денису Шмыгалю подготовил нардеп из СН Владимир Воронов.

В качестве первого этапа предлагается открыть дежурные группы на ограниченное время и с ограниченным количеством детей. Если ситуация с COVID-19 не ухудшится, можно будет постепенно снимать ограничения до полного возобновления работы садиков, считает Воронов.

Под обращением уже подписались много нардепов, отмечает Кравчук, в том числе и она сама.

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Кравчук считает, что закрытые садики и социальное напряжение, которое из-за этого возникает, являются едва ли не главной проблемой во время карантина. Также она отметила, что частные детские сады могут закрыться из-за отсутствия доходов в течение полугода, если ограничения продлятся до 1 сентября.

С 12 марта в Украине начали вводить карантинные ограничения, в том числе закрылись детские сады и школы.

24 апреля Кабмин представил план выхода из карантина, открытие образовательных учреждений предполагается только на четвертом этапе.

4 мая мэр Киева Кличко сообщил, что после ослабления карантина с 12 мая детские сады по-прежнему останутся закрытыми.

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