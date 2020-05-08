Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Слуге народа предлагают Кабмину постепенно открыть детские сады

В Слуге народа предлагают Кабмину постепенно открыть детские сады - Фото
Иллюстративное фото - pixabay
08.05.2020, 12:26

Нардепы из Слуги народа обратятся к премьеру Денису Шмыгалю с предложением уже с весны постепенно выводить детские садики из карантина

В Слуге народа предлагают Кабмину постепенно открывать детские сады уже весной. Об этом в Facebook заявила замглавы фракции Евгения Кравчук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее словам, соответствующее обращение к премьеру Денису Шмыгалю подготовил нардеп из СН Владимир Воронов.

В качестве первого этапа предлагается открыть дежурные группы на ограниченное время и с ограниченным количеством детей. Если ситуация с COVID-19 не ухудшится, можно будет постепенно снимать ограничения до полного возобновления работы садиков, считает Воронов.

Под обращением уже подписались много нардепов, отмечает Кравчук, в том числе и она сама.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Кравчук считает, что закрытые садики и социальное напряжение, которое из-за этого возникает, являются едва ли не главной проблемой во время карантина. Также она отметила, что частные детские сады могут закрыться из-за отсутствия доходов в течение полугода, если ограничения продлятся до 1 сентября.

  • С 12 марта в Украине начали вводить карантинные ограничения, в том числе закрылись детские сады и школы.
  • 24 апреля Кабмин представил план выхода из карантина, открытие образовательных учреждений предполагается только на четвертом этапе.
  • 4 мая мэр Киева Кличко сообщил, что после ослабления карантина с 12 мая детские сады по-прежнему останутся закрытыми.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
Слуга народа детские сады карантин Евгения Кравчук Владимир Воронов коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 