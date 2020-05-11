Коронавирус. Уже в пяти регионах Украины - 1000 и более заболевших: карта

За сутки больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Киеве, Черновицкой и Ровенской областях. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Число заболевших COVID-19 достигло или превышает 1000 в пяти регионах: в Киеве, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Киевской областях.
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве - 66, Черновицкой области - 56 и Ровенской области - 52. В Сумской, Донецкой и Луганской областях новых случаев COVID-19 не зафиксировано.
(Нажмите, чтобы увеличить)
Данные по областям:
Черновицкая - 2324 заболевших (56 новых случаев);
Киев - 1871 (66);
Ивано-Франковская - 1126 (10);
Тернопольская - 1018 (19);
Киевская - 1000 (28);
Ровенская - 978 (52);
Львовская - 798 (45);
Днепропетровская - 731 (27);
Закарпатская - 730 (35);
Одесская - 646 (10);
Харьковская - 595 (23);
Винницкая - 553 (9);
Житомирская - 523 (6);
Волынская - 482 (12);
Кировоградская - 420 (4);
Черкасская - 342 (1);
Запорожская - 329 (1);
Полтавская - 247 (1);
Николаевская - 223 (2);
Хмельницкая - 178 (3);
Херсонская - 161 (2);
Сумская - 154 (0);
Донецкая - 100 (0);
Черниговская - 77 (4);
Луганская - 42 (0).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE