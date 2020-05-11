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Коронавирус. Уже в пяти регионах Украины - 1000 и более заболевших: карта

Коронавирус. Уже в пяти регионах Украины - 1000 и более заболевших: карта - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
11.05.2020, 10:10

Больше всего заболевших COVID-19 в Черновицкой области и Киеве, меньше всего - в Луганской и Черниговской областях

За сутки больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Киеве, Черновицкой и Ровенской областях. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.

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Число заболевших COVID-19 достигло или превышает 1000 в пяти регионах: в Киеве, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Киевской областях.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве - 66, Черновицкой области - 56 и Ровенской области - 52. В Сумской, Донецкой и Луганской областях новых случаев COVID-19 не зафиксировано.

Заразившиеся коронавирусом по областям (Фото - ЦОЗ)

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Данные по областям:

Черновицкая - 2324 заболевших (56 новых случаев);

Киев - 1871 (66);

Ивано-Франковская - 1126 (10);

Тернопольская - 1018 (19);

Киевская - 1000 (28);

Ровенская - 978 (52);

Львовская - 798 (45);

Днепропетровская - 731 (27);

Закарпатская - 730 (35);

Одесская - 646 (10);

Харьковская - 595 (23);

Винницкая - 553 (9);

Житомирская - 523 (6);

Волынская - 482 (12);

Кировоградская - 420 (4);

Черкасская - 342 (1);

Запорожская - 329 (1);

Полтавская - 247 (1);

Николаевская - 223 (2);

Хмельницкая - 178 (3);

Херсонская - 161 (2);

Сумская - 154 (0);

Донецкая - 100 (0);

Черниговская - 77 (4);

Луганская - 42 (0).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Денис Юдин
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