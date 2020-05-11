Коронавирус. Львовская область не будет ослаблять карантин с 11 мая

Фото: пресс-служба Нацгвардии

Во Львовской области решили не ослаблять карантин, как это было запланировано на 11 мая по всей Украине. Выводы о неблагоприятной эпидемиологической ситуации на Львовщине сделала областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

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Замглавы Львовской ОГА Тарас Греня заявил, что в области до сих пор растет количество больных и количество умирающих от коронавирусной инфекции. И именно по этой причине руководство области сейчас рассматривает как вероятную дату начала ослабления карантина 15 мая.

Также сообщается, что за минувшие сутки заражение коронавирусом диагностировали у 54 жителей Львовской области, при этом, двое зараженных умерли.

10 мая 2020 года главный санитарный врач Виктор Ляшко утвердил временные рекомендации по организации противоэпидемических мер при оказании услуг в период карантина.

8 мая опубликована динамика эпидемии в Украине по областям – карта.

7 мая Кабмин опубликовал постановление о смягчении карантина: кому разрешили работать с 11 мая.

27 апреля в Министерстве здравоохранения назвали условие быстрого снятия ограничений.

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