Ляшко утвердил временные рекомендации для бизнеса во время карантина: список

Главный санитарный врач Виктор Ляшко утвердил временные рекомендации по организации противоэпидемических мер при оказании услуг в период карантина. Об этом он сообщил в Facebook.
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Он напомнил, что уже завтра, 11 мая, в стране будут ослаблены карантинные меры и опубликовал список временных рекомендаций, утвержденных им накануне. В том числе, туда вошли рекомендации для:
- парикмахерских и салонов красоты;
- заведений общественного питания;
- торговли продовольственными (кроме рынков) и непродовольственными товарами;
- отдельных видов деятельности, которые предусматривают прием посетителей в офисных помещениях;
- учреждений, оказывающих стоматологическую помощь;
- учреждений стационарной психиатрической помощи, медико-социальной и социальной защиты населения.
Общими рекомендациями для всех стали: обязательный температурный скрининг сотрудников, регулярное мытье и обработка антисептиками рук, взаимодействие с посетителями и коллегами в масках, регулярная дезинфекция помещений, соблюдение норм социальной дистанции и информирование клиентов об условиях обслуживания и установленных ограничениях.
Все рекомендации вступят в силу с 11 мая.
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