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Ляшко утвердил временные рекомендации для бизнеса во время карантина: список

Ляшко утвердил временные рекомендации для бизнеса во время карантина: список - Фото
Виктор Ляшко (фото - Сергей Долженко/ЕРА)
10.05.2020, 15:17

Замминистр здравоохранения опубликовал список временных рекомендаций при оказании услуг населению в период карантина

Главный санитарный врач Виктор Ляшко утвердил временные рекомендации по организации противоэпидемических мер при оказании услуг в период карантина. Об этом он сообщил в Facebook.

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Он напомнил, что уже завтра, 11 мая, в стране будут ослаблены карантинные меры и опубликовал список временных рекомендаций, утвержденных им накануне. В том числе, туда вошли рекомендации для:

- парикмахерских и салонов красоты;

- заведений общественного питания;

- торговли продовольственными (кроме рынков) и непродовольственными товарами;

- отдельных видов деятельности, которые предусматривают прием посетителей в офисных помещениях;

- учреждений, оказывающих стоматологическую помощь;

- учреждений стационарной психиатрической помощи, медико-социальной и социальной защиты населения.

Общими рекомендациями для всех стали: обязательный температурный скрининг сотрудников, регулярное мытье и обработка антисептиками рук, взаимодействие с посетителями и коллегами в масках, регулярная дезинфекция помещений, соблюдение норм социальной дистанции и информирование клиентов об условиях обслуживания и установленных ограничениях.

Все рекомендации вступят в силу с 11 мая. 

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Дарья Мостовая
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