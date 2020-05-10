Ляшко утвердил временные рекомендации для бизнеса во время карантина: список

Виктор Ляшко (фото - Сергей Долженко/ЕРА)

Главный санитарный врач Виктор Ляшко утвердил временные рекомендации по организации противоэпидемических мер при оказании услуг в период карантина. Об этом он сообщил в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он напомнил, что уже завтра, 11 мая, в стране будут ослаблены карантинные меры и опубликовал список временных рекомендаций, утвержденных им накануне. В том числе, туда вошли рекомендации для:

- парикмахерских и салонов красоты;

- заведений общественного питания;

- торговли продовольственными (кроме рынков) и непродовольственными товарами;

- отдельных видов деятельности, которые предусматривают прием посетителей в офисных помещениях;

- учреждений, оказывающих стоматологическую помощь;

- учреждений стационарной психиатрической помощи, медико-социальной и социальной защиты населения.

Общими рекомендациями для всех стали: обязательный температурный скрининг сотрудников, регулярное мытье и обработка антисептиками рук, взаимодействие с посетителями и коллегами в масках, регулярная дезинфекция помещений, соблюдение норм социальной дистанции и информирование клиентов об условиях обслуживания и установленных ограничениях.

Все рекомендации вступят в силу с 11 мая.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

27 апреля в Министерстве здравоохранения назвали условие быстрого снятия ограничений.

4 мая карантин в Украине продлили до 22 мая, но с 11 мая смягчили отдельные запреты: полный список послаблений.

7 мая Кабмин опубликовал постановление о смягчении карантина: кому разрешили работать с 11 мая.

Читайте также: Больше всего украинцы доверяют Ляшко, а не доверяют - Супрун: опрос по Минздраву