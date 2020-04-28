Больше всего украинцы доверяют Ляшко, а не доверяют – Супрун: опрос по Минздраву

Главный санитарный врач Виктор Ляшко пользуется доверием 41% опрошенных украинцев. Это наивысший показатель доверия граждан среди среди действующих и бывших руководителей медицинской отрасли, пишет группа Рейтинг в комментарии к соцопросу.
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При этом Ляшко не доверяют тоже много людей — треть опрошенных (31%), а каждый пятый (19%) не знает, кто это.
Главе Минздрава Максиму Степанову доверяет каждый четвертый (25%), и столько же украинцев ему не доверяют (26%). При этом больше всего опрошенных (38%) не знают, кто он такой.
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Если говорить об экс-руководителях Минздрава, то Уляне Супрун доверяют всего 19% опрошенных украинцев, а не доверяют целых 63%. Не знают ее лишь 13% респондентов.
Прошлому главе ведомства Илье Емцу доверяют 16% (не доверяют 33%, не знают 41%), а позапрошлой руководительнице МОЗ, Зоряне Скалецкой – 13%, 39% и 41% соответственно.
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