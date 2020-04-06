Пожилые меньше других возрастов боятся коронавируса – опрос Рейтинга о карантине

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Люди старшего возраста, которые являются группой риска при коронавирусной пандемии, меньше других возрастных групп испытывают страх. К такому выводу пришли аналитики группы Рейтинг.

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По данным социологов, представители младшей возрастной группы (18-29 лет) чаще других на карантине испытывают такие эмоции, как "радость" и "равнодушие". Основная эмоция на карантине у молодежи в возрасте 30-39 лет - "гнев", а у опрошенных среднего возраста - чаще всего "удивление".

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"Интересно, что старшие люди реже других испытывают равнодушие, неприязнь и удивление. Традиционно в старшем возрасте человек более заботится о других - детях, внуках, также о своем физическом состоянии и здоровье - и переживает из-за этого", - пишут аналитики.

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Предварительное исследование Рейтинга показало, что сейчас украинцы переживают за здоровье близких гораздо больше, чем за свое собственное. При этом в старшем возрасте чаще наблюдается эмоция "печаль".

Компьютеризированный опрос по телефону в сотрудничестве с Национальной исследовательской сетью POLLARIS проведен группой Рейтинг 1–2 апреля 2020 года среди 1300 украинцев от 18 лет и старше. Погрешность - не выше 4%.

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