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Пожилые меньше других возрастов боятся коронавируса – опрос Рейтинга о карантине

Пожилые меньше других возрастов боятся коронавируса – опрос Рейтинга о карантине - Фото
Фото: depositphotos.com
06.04.2020, 12:18

Социологи выяснили, что в Украине эмоция "страх" людей старшего возраста беспокоит меньше, чем другие возрастные группы

Люди старшего возраста, которые являются группой риска при коронавирусной пандемии, меньше других возрастных групп испытывают страх. К такому выводу пришли аналитики группы Рейтинг.

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По данным социологов, представители младшей возрастной группы (18-29 лет) чаще других на карантине испытывают такие эмоции, как "радость" и "равнодушие". Основная эмоция на карантине у молодежи в возрасте 30-39 лет - "гнев", а у опрошенных среднего возраста - чаще всего "удивление".

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"Интересно, что старшие люди реже других испытывают равнодушие, неприязнь и удивление. Традиционно в старшем возрасте человек более заботится о других - детях, внуках, также о своем физическом состоянии и здоровье - и переживает из-за этого", - пишут аналитики.

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Предварительное исследование Рейтинга показало, что сейчас украинцы переживают за здоровье близких гораздо больше, чем за свое собственное. При этом в старшем возрасте чаще наблюдается эмоция "печаль".

Компьютеризированный опрос по телефону в сотрудничестве с Национальной исследовательской сетью POLLARIS проведен группой Рейтинг 1–2 апреля 2020 года среди 1300 украинцев от 18 лет и старше. Погрешность - не выше 4%.

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Евгений Пилипенко
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рейтинг опрос изоляция социология возраст пожилые карантин эпидемия коронавирус COVID-19
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