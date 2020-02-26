Коронавирус. Кто в зоне риска: инфографика СНБО

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По результатам анализа и моделирования возможного варианта распространения коронавируса COVID-19 в Украине выделены группы риска с точки зрения возрастной категории. Соответствующие выводы сделаны в главном ситуационном центре при Совете национальной безопасности и обороны, который в круглосуточном режиме осуществляет мониторинг ситуации по распространению коронавируса COVID-2019 в мире. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что по результатам моделирования в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Для 40-49-летних - соответственно 0,3%; для 50-59-летних - 1,3%; для 60-69-летних - 3,4%, для 70-79-летних - 7,8%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%.

Кроме того, в зоне риска находятся люди, страдающие заболеваниями дыхательной системы и диабетом.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

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