В Минздраве рассказали, как защищаться от коронавируса: видео

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Министерство здравоохранения рекомендует избегать людей с температурой и кашлем, мыть руки и пользоваться масками, чтобы не заразиться коронавирусом

Министерство здравоохранения опубликовало два мультфильма о том, как избежать заражения коронавирусом COVID-19 и что делать, если есть подозрение на заражение.

Минздрав советует избегать контакта с людьми, у которых есть повышенная температура и кашель, правильно использовать маски, мыть руки с мылом, или дезинфицировать их. Рекомендуется избегать контактов с животными, а если он произошел, хорошо вымыть руки. Во время приготовления еды рекомендуется тщательно обрабатывать мясо.

В случае плохого самочувствия, Минздрав рекомендует не покидать дом и сообщить о ситуации семейному врачу. Если состояние ухудшается, появилась температура, кашель, затрудненное дыхание - нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Обязательно нужно рассказать о маршруте поездок, если самочувствие ухудшилось во время или после путешествия.

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Теги: Министерство здравоохранения, рекомендации, коронавирус, COVID-19
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