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Отказали в ПЦР-тесте на коронавирус – жалуйтесь. Минздрав откроет горячую линию

Отказали в ПЦР-тесте на коронавирус – жалуйтесь. Минздрав откроет горячую линию - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
06.04.2020, 11:36

Отказ человеку с симптомами в тестировании во время эпидемии "не должен рассматриваться вообще": Минздрав обещает "влиять на этот человеческий фактор"

Если вам неоправданно отказали в тестировании на коронавирус при наличии симптомов, которые могут указывать на заболевание COVID-19, то об этом скоро можно будет сообщить в Минздрав по специальной горячей линии. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Замглавы Минздрава сообщил, что на выходных в ведомстве проработали стратегию увеличения процедур ПЦР-тестирования. Сегодня-завтра будет обнародован новый алгоритм, по которому каждый сможет сообщить о случаях отказа в тестировании медработником.

"Это будет отдельная горячая телефонная линия в Минздраве, и каждый случай отказа в тестировании будет разобран в индивидуальном порядке", - сказал он.

Ляшко напомнил, что в Украине сейчас около 250 000 ПЦР-тестов, потому "это не будет проблемой". От украинских производителей на следующей неделе ожидается еще 20 000 ПЦР-тестов.

Читайте также: Почему в Украине меньше всего в Европе сделано ПЦР-тестов: объяснение Минздрава

Евгений Пилипенко, Александра Шмыкова
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