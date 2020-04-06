Почему в Украине меньше всего в Европе сделано ПЦР-тестов: объяснение Минздрава

Виктор Ляшко (скриншот из видеозаписи ICTV)

В Украине тестируют на коронавирус ненамного меньше, чем на западе Европы, если сравнивать стадии развития эпидемии, поскольку там ситуация на 15-20 дней опережает украинскую. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, отвечая на вопрос, почему в Украине самое низкое количество проделанных ПЦР-тестов в Европе - всего 115 на 1 млн населения.

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"Мы анализируем ситуацию, и мы должны понимать, что Европа уже на 15-20 дней впереди по развитию эпидемии", - сказал он, отметив, что Минздрав следит за динамикой и развитием сценариев в Италии, Испании и Франции.

По его словам, если сравнивать со странами западной Европы на той стадии развития эпидемии, в которой сейчас находится Украина, "то в Украине ненамного меньше количество тестирований".

Для сравнения показателей "сколько проведено ПЦР-тестов на 1 млн населения" в разных странах (нажмите, чтобы увеличить):

Данные: worldometers.info

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