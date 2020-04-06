Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Почему в Украине меньше всего в Европе сделано ПЦР-тестов: объяснение Минздрава

Почему в Украине меньше всего в Европе сделано ПЦР-тестов: объяснение Минздрава - Фото
Виктор Ляшко (скриншот из видеозаписи ICTV)
06.04.2020, 11:04

Небольшое количество ПЦР-тестов на коронавирус в Украине главсанврач Ляшко объяснил тем, что эпидемия в стране на две-три недели отстает от Европы

В Украине тестируют на коронавирус ненамного меньше, чем на западе Европы, если сравнивать стадии развития эпидемии, поскольку там ситуация на 15-20 дней опережает украинскую. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, отвечая на вопрос, почему в Украине самое низкое количество проделанных ПЦР-тестов в Европе - всего 115 на 1 млн населения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы анализируем ситуацию, и мы должны понимать, что Европа уже на 15-20 дней впереди по развитию эпидемии", - сказал он, отметив, что Минздрав следит за динамикой и развитием сценариев в Италии, Испании и Франции.

По его словам, если сравнивать со странами западной Европы на той стадии развития эпидемии, в которой сейчас находится Украина, "то в Украине ненамного меньше количество тестирований".

Для сравнения показателей "сколько проведено ПЦР-тестов на 1 млн населения" в разных странах (нажмите, чтобы увеличить):

Данные: worldometers.info

Читайте также: Коронавирус заразен в воздухе до трех часов – исследование

Евгений Пилипенко, Александра Шмыкова
Еще по теме
Напишите нам
Виктор Ляшко тест эпидемия пандемия коронавирус COVID-19 ПЦР
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 