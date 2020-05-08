Коронавирус. Вспышка во Львове повлияет на смягчение карантина – Садовый

С 11 мая во Львове и области определенное правительством ослабление карантина не будет внедрено в полной мере - это связано с зафиксированной сегодня вспышкой COVID-19. Об этом сообщил в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.
Он сообщил, что по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение дать возможность людям гулять в парках и скверах, разрешить работать книжным и непродовольственным магазинам (кроме тех, что торгуют одеждой и обувью), позволить кафе и ресторанам принимать клиентов на летних террасах – со строгим соблюдением санитарных норм.
По словам Садового, 11 мая не откроют парикмахерские, салоны красоты, маникюрные кабинеты, уже упомянутые магазины одежды и обуви, а также визовые центры, библиотеки и музеи (кроме музея Шевченковский гай под открытым небом и Лычаковского кладбища). Решения по открытию этих заведений будут принимать 12 мая – после анализа актуальной эпидемиологической ситуации, сказал мэр.