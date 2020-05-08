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Коронавирус. Вспышка во Львове повлияет на смягчение карантина – Садовый

Коронавирус. Вспышка во Львове повлияет на смягчение карантина – Садовый - Фото
Андрей Садовый (Фото: пресс-служба Кабмина)
08.05.2020, 18:38

В связи с резким увеличением числа зараженных коронавирусом во Львове и области смягчать карантин будут медленнее, чем в стране

С 11 мая во Львове и области определенное правительством ослабление карантина не будет внедрено в полной мере - это связано с зафиксированной сегодня вспышкой COVID-19. Об этом сообщил в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.

Он сообщил, что по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение дать возможность людям гулять в парках и скверах, разрешить работать книжным и непродовольственным магазинам (кроме тех, что торгуют одеждой и обувью), позволить кафе и ресторанам принимать клиентов на летних террасах – со строгим соблюдением санитарных норм.

По словам Садового, 11 мая не откроют парикмахерские, салоны красоты, маникюрные кабинеты, уже упомянутые магазины одежды и обуви, а также визовые центры, библиотеки и музеи (кроме музея Шевченковский гай под открытым небом и Лычаковского кладбища). Решения по открытию этих заведений будут принимать 12 мая – после анализа актуальной эпидемиологической ситуации, сказал мэр.

  • По состоянию на 8 мая во Львовской области подтвердили 660 случаев COVID-19, из них 65 случаев за последние сутки, что является наибольшим количеством за все время эпидемии.
  • На 9:00 8 мая в Украине зафиксировано 14 195 лабораторно подтвержденных случаев, 361 летальный исход. 2706 больных выздоровели от COVID-19.
  • Число заболевших COVID-19 превышает 1000 в трех регионах Украины: Черновицкой области (2097), Киеве (1721) и Ивано-Франковской области (1078).
Наталия Медведева
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