Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта

Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

За сутки больше всего заболевших COVID-19 выявлено во Львовской, Черновицкой и Киевской областях. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.

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Число заболевших COVID-19 превышает 1000 в трех регионах: Черновицкой области (2097), Киеве (1721) и Ивано-Франковской области (1078).

Больше всего заболевших за сутки выявлено во Львовской (65) и Черновицкой (49) областях и в Киеве (46). В Луганской области второй день подряд не зафиксировано ни одного нового случая COVID-19.

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Данные по областям:

Черновицкая - 2097 случаев (49 новых);

Киев - 1721 (46);

Ивано-Франковская - 1078 (23);

Тернопольская - 959 (8);

Киевская - 935 (19);

Ровенская - 855 (38);

Львовская - 660 (65);

Днепропетровская - 652 (28);

Закарпатская - 644 (44);

Одесская - 583 (15);

Винницкая - 514 (29);

Житомирская - 480 (12);

Харьковская - 478 (30);

Волынская - 424 (31);

Кировоградская - 408 (5);

Черкасская - 331 (7);

Запорожская - 312 (12);

Полтавская - 239 (3);

Николаевская - 179 (8);

Херсонская - 149 (3);

Хмельницкая - 148 (10);

Сумская - 147 (16);

Донецкая - 91 (2);

Черниговская - 69 (1);

Луганская - 42 (0).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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