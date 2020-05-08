Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта

За сутки больше всего заболевших COVID-19 выявлено во Львовской, Черновицкой и Киевской областях. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.
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Число заболевших COVID-19 превышает 1000 в трех регионах: Черновицкой области (2097), Киеве (1721) и Ивано-Франковской области (1078).
Больше всего заболевших за сутки выявлено во Львовской (65) и Черновицкой (49) областях и в Киеве (46). В Луганской области второй день подряд не зафиксировано ни одного нового случая COVID-19.
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Данные по областям:
Черновицкая - 2097 случаев (49 новых);
Киев - 1721 (46);
Ивано-Франковская - 1078 (23);
Тернопольская - 959 (8);
Киевская - 935 (19);
Ровенская - 855 (38);
Львовская - 660 (65);
Днепропетровская - 652 (28);
Закарпатская - 644 (44);
Одесская - 583 (15);
Винницкая - 514 (29);
Житомирская - 480 (12);
Харьковская - 478 (30);
Волынская - 424 (31);
Кировоградская - 408 (5);
Черкасская - 331 (7);
Запорожская - 312 (12);
Полтавская - 239 (3);
Николаевская - 179 (8);
Херсонская - 149 (3);
Хмельницкая - 148 (10);
Сумская - 147 (16);
Донецкая - 91 (2);
Черниговская - 69 (1);
Луганская - 42 (0).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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