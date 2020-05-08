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Коронавирус. Минздрав объяснил, как нужно финансировать инфекционные больницы

Коронавирус. Минздрав объяснил, как нужно финансировать инфекционные больницы - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Минздрава)
08.05.2020, 07:41

Эпидемия коронавируса показала, что инфекционные больницы нужно финансировать за готовность оказать медпомощь, говорит главный санврач Виктор Ляшко

В Украине эпидемия COVID-19 показала неэффективность системы финансирования инфекционных больниц по принципу "деньги идут за пациентом", что было предусмотрено медреформой. Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1.

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"Я признаю, коронавирус показал: нельзя финансировать инфекционные больницы за пациентом, за болезнью. Потому, что там нужно финансировать готовность к реагированию. Мы не можем профинансировать, ведь мы не знаем то количество случаев инфекционной болезни, которое может возникнуть. Коронавирус показал: никто не готовился к такому количеству инфекционной болезни", - подчеркнул Ляшко.

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По его словам, во время выстраивания системы здравоохранения необходимо учитывать возможность чрезвычайных ситуаций.

"Мы строим мирную систему, мы строим систему для военного положения, в том числе и для чрезвычайных ситуаций. Это вещи, которые нужно учитывать, мы это не учли", - считает Ляшко.

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Арина Толина
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Виктор Ляшко минздрав медреформа инфекционные больницы
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