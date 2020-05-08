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"Сделали красивые слайды". Степанов раскритиковал медреформу команды Супрун

"Сделали красивые слайды". Степанов раскритиковал медреформу команды Супрун - Фото
Максим Степанов (фото - oda.odessa.gov.ua)
08.05.2020, 06:57

Глава Минздрава Максим Степанов написал в соцсети пост, состоящий из критики предшественников в Минздраве, которые запустили медицинскую реформу

Авторы медреформы "сами не понимали, что делали" и "забыли, что их реформа совсем не адаптирована к украинским реалиям". В таких выражениях руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов описал в своем Facebook инициаторов реформы в этой сфере во главе с бывшей и.о. главы Минздрава Уляной Супрун.

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По мнению главы Минздрава, который ссылается на аудит, "были взяты отдельные элементы моделей западных стран, сделаны красивые слайды в презентации и названо все это реформой".

Максимов пишет, что "формулы на бумаге слишком далеки от реальности", а нынешний вариант реформы – это "не о бесплатной медицине, не о достойных зарплатах врачам и не о здоровье пациентов". О чем это, министр не объяснил. Но упрекнул команду, которая проводила реформу, в том, что те за три года якобы "так и не смогли объяснить людям, в чем ее суть".

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Ранее он говорил, что в результате медреформы будто бы закроют более 300 больниц и уволят до 50 000 работников.

По мнению Павла Ковтонюка, замминистра здравоохранения в 2016-2019 годах, "атака на медреформу" со стороны команды и самого президента Владимира Зеленского - "заигрывание с электоратом перед выборами". Экс-глава НСЗУ Олег Петренко считает, что "атака Зеленского или нового Кабмина на НСЗУ - угроза медреформе".

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Евгений Пилипенко
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