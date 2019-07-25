Супрун объяснила, почему нельзя отменять медреформу

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Нельзя отменять медреформу только потому, что она кому-то не нравится. Об этом сегодня на брифинге заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она отметила, что недавно услышала критику со стороны одного из новых депутатов, который говорил, что "людям не нравится, и мы будем убирать все, что не нравится, и будем оставлять только то, что нравится".

"Но мы бы все хотели есть, что хочется, не заниматься спортом, спать, курить, пить алкоголь, делать, что хочется. Но будет ли это хорошо для нашего здоровья? Через 5-10 лет увидим негативные последствия этого", - сказала она.

По словам Супрун, временами изменения, которые должны происходить, нелегко воспринимаются, они некомфортны, но они должны произойти. И внедрение медреформы, подчеркнула она, также не будет легким.

"Но если мы не будем выкидывать все, что произошло за последние три-пять лет, а продолжать воплощать... думаю, через несколько лет мы сможем увидеть, что наша система работает, как в Европе", - подытожила она.

30 января 2018 года вступил в силу закон о государственных финансовых гарантиях медобслуживания населения №2168-VIII, или закон о медицинской реформе.

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