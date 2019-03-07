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07.03.2019, 11:22

В Украине заработает электронная медицинская карта

В Украине заработает электронная медицинская карта - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам и.о. министра здравоохранения, в электронную медкарту врач будет вносить важнейшую медицинскую информацию

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В Украине у пациентов появятся электронные медицинские карты. Об этом сообщила у себя в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"С 1 марта в тестовом режиме работает электронная медицинская карта. Она доступна семейным врачам, терапевтам и педиатрам тех медучреждений, которые подключены к электронной системе здравоохранения и имеют контракт с Национальной службой здоровья", - отметила Супрун.

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По ее словам, сейчас таких учреждений первичной медицинской помощи - 1216.

"Пациентам не нужно ничего делать дополнительно - регистрироваться или специально приходить в медучреждение. Электронная медкарта будет автоматически доступна в системе врачу первичной медпомощи для каждого из пациентов, с которым подписана декларация", - уточнила Супрун.

В электронную медкарту врач будет вносить важнейшую медицинскую информацию при каждом визите.

В структуру записей входит направления и рецепты.

При необходимости врач сможет распечатать консультационное заключение, где будет содержаться причина обращения, диагноз, назначения лечения или направления на дополнительное обследование.

С 1 января 2019 года в аптеки Украины можно возвращать купленные лекарственные средства или обменивать их. 

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Теги: Супрун Ульяна, врачи, электронная медкарта
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