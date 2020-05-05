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В Минздраве изменят систему финансирования больниц с 1 июня: что поменяется

В Минздраве изменят систему финансирования больниц с 1 июня: что поменяется - Фото
Максим Степанов (фото - пресс-служба Минздрава)
05.05.2020, 10:59

В ведомстве хотят "исправить ошибки медреформы", увеличить финансирование больниц и зарплаты медицинским сотрудникам

Министр здравоохранения Максим Степанов готов исполнить поручение президента Владимира Зеленского и "исправить ошибки" в медреформе, которые якобы "допустили при ее планировании". В частности, с 1 июня в Минздраве изменят систему финансирования больниц, сообщили в пресс-службе ведомства. 

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В этом году на финансирование больниц будет выделена не меньшая сумма, чем в прошлом году, заявили в МОЗ. Там хотят "покрыть дефицит финансирования", чтобы не допустить закрытия больниц и увольнения медработников.

Основным закупщиком в сфере услуг здравоохранения должна остаться Национальная служба здоровья Украины. При этом с 1 июня отдельные направления получат дополнительное финансирование. К ним отнесли:

- первичную медицинскую помощь;
- экстренную медицинскую помощь;
- острый инфаркт миокарда;
- острый мозговой инсульт в стационарных условиях;
- четыре пакета для лечения коронавируса.

С 1 июля в Минздраве также пообещали выделить дополнительные 11 млрд грн из госбюджета для повышения зарплат 435 000 медицинских работников.

По словам Степанова, медицинская реформа в измененном виде должна улучшить качество и доступность медицинских услуг. Соответствующие изменения в законодательство уже готовятся, отметили в МОЗ.

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Дарья Мостовая
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