В Минздраве изменят систему финансирования больниц с 1 июня: что поменяется

Максим Степанов (фото - пресс-служба Минздрава)

Министр здравоохранения Максим Степанов готов исполнить поручение президента Владимира Зеленского и "исправить ошибки" в медреформе, которые якобы "допустили при ее планировании". В частности, с 1 июня в Минздраве изменят систему финансирования больниц, сообщили в пресс-службе ведомства.

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В этом году на финансирование больниц будет выделена не меньшая сумма, чем в прошлом году, заявили в МОЗ. Там хотят "покрыть дефицит финансирования", чтобы не допустить закрытия больниц и увольнения медработников.

Основным закупщиком в сфере услуг здравоохранения должна остаться Национальная служба здоровья Украины. При этом с 1 июня отдельные направления получат дополнительное финансирование. К ним отнесли:

- первичную медицинскую помощь;

- экстренную медицинскую помощь;

- острый инфаркт миокарда;

- острый мозговой инсульт в стационарных условиях;

- четыре пакета для лечения коронавируса.

С 1 июля в Минздраве также пообещали выделить дополнительные 11 млрд грн из госбюджета для повышения зарплат 435 000 медицинских работников.

По словам Степанова, медицинская реформа в измененном виде должна улучшить качество и доступность медицинских услуг. Соответствующие изменения в законодательство уже готовятся, отметили в МОЗ.

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6 марта 2020 года действующий тогда премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новое правительство не планирует сворачивать медреформу.

4 мая президент Владмир Зеленский призвал главу МОЗ пересмотреть второй этап медреформы.

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