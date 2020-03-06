Новый премьер Шмыгаль: Надо завершать медреформу

Денис Шмыгаль (Фото: скриншот видео ТСН/Youtube)

Новое правительство не планирует сворачивать медицинскую реформу, которую начала бывший и.о. министр здравоохранения Ульяна Супрун. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1.

"Мы прошли довольно большой путь. Мы находимся сегодня процентов на 80 от завершения этой реформы и получения результата. Поэтому разворот .. когда мы переплываем реку и проплыли 80% уже к берегу и принимать решения разворачиваться назад, или доплыть до конца, преодолеть эти 20% которых осталось. Конечно, надо завершать реформу", - отметил Шмыгаль.

По его словам, вопрос не в том, продолжать ли реформу, а как ее продолжать.

Шмыгаль подчеркнул, что у него общее видение медреформы с новым министром здравоохранения Ильей Емцем.

Емец сообщил, что медицинская система должна быть реформирована. По его словам, Национальная служба здоровья не будет отменена, но будет изменена.

30 января 2018 года вступил в силу закон о государственных финансовых гарантиях медобслуживания населения № 2168-VIII , или закон о медицинской реформе.

Итоги реформы за 2018 год подвела бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

В январе о ходе и будущем медицинской реформы рассказал бывший глава нацслужбы здоровья Олег Петренко.

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