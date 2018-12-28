Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
28.12.2018, 09:42

Медреформа в Украине: что сделано в 2018 и что в планах

Медреформа в Украине: что сделано в 2018 и что в планах - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

За этот год 23 миллиона украинцев выбрали себе семейных врачей, а в следующем Минздрав обещает им программу "Бесплатная диагностика"

Реклама
Реклама

В 2018 году 95% медучреждений закончили процесс реорганизации в коммунальные некоммерческие предприятия. Такие итого года для медицинской реформы подбила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун

Это одно из условий для начала работы по принципу "деньги за пациентом". Эти учреждения уже могут управлять своим имуществом и назначать зарплаты без привязки к бюджетной сетке. 

Реклама

По данным Минздрава, почти во всех медучреждениях первичного звена есть хотя был один компьютер с системой iHealth.

В этом году также была создана и начала работать Национальная служба здоровья Украины. 

Больше 23 млн украинцев выбрали себе семейных врачей и подписали декларации. 

Согласно плану медицинской реформы, в 2019 году должна запуститься программа "Бесплатная диагностика", когда по направлению врача можно будет получить больше 50 лечебных и диагностических процедур. Также появится гарантированный пакет медицинских услуг, который будет покрывать разные види помощи. 

Раньше в Минздраве напомнили, что с нового года в плане получения медпомощи ничего не изменится - можно и без декларации прийти в амбулаторию

Отправить:
Распечатать:
Теги: медицинская реформа, минздрав, ульяна супрун, здравоохранение, реформа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 