Медреформа в Украине: что сделано в 2018 и что в планах

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В 2018 году 95% медучреждений закончили процесс реорганизации в коммунальные некоммерческие предприятия. Такие итого года для медицинской реформы подбила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

Это одно из условий для начала работы по принципу "деньги за пациентом". Эти учреждения уже могут управлять своим имуществом и назначать зарплаты без привязки к бюджетной сетке.

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По данным Минздрава, почти во всех медучреждениях первичного звена есть хотя был один компьютер с системой iHealth.

В этом году также была создана и начала работать Национальная служба здоровья Украины.

Больше 23 млн украинцев выбрали себе семейных врачей и подписали декларации.

Согласно плану медицинской реформы, в 2019 году должна запуститься программа "Бесплатная диагностика", когда по направлению врача можно будет получить больше 50 лечебных и диагностических процедур. Также появится гарантированный пакет медицинских услуг, который будет покрывать разные види помощи.

Раньше в Минздраве напомнили, что с нового года в плане получения медпомощи ничего не изменится - можно и без декларации прийти в амбулаторию.