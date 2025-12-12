The Atlantic: Трамп не против атак Украины по "теневому флоту" РФ – одобрил помощь

США осознают риски от атак для мирового рынка, но считают их важным инструментом давления на Россию

Дональд Трамп (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Администрация президента США Дональда Трампа не возражала против ударов Украины по "теневому флоту" и энергетической инфраструктуре России. Более того, Трамп одобрил помощь для нанесения этих ударов, сообщили журналу The Atlantic неназванные высокопоставленные американские и украинские чиновники.

По их словам, с момента вступления Трампа в должность американского президента, Вашингтон занял либеральную позицию в вопросе атак по РФ. В то время как при прошлом президенте Джо Байдене позиция была жестче.

По информации собеседников, в некоторых случая США даже предоставляли Украине разведывательную информацию, планируя удары по энергетической инфраструктуре внутри России.

Белый дом официально не прокомментировал удары Киева по "теневому флоту" Москвы. Но, по словам американского чиновника, в США не возражали против них. Несмотря на то, что Трамп часто "проявлял уважение" к диктатору России Владимиру Путину, он поддержал усилия Украины по подрыву российской энергетической экономики.

Как утверждают собеседники, американский лидер одобрил меры по оказанию помощи Украине в нанесении ударов по нефтеперерабатывающим заводам в глубине России и в октябре утвердил санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".

По данным журнала, США признают риски подобных атак для мирового рынка, но считают удары по "теневому флоту" важным инструментом давления на Кремль. Вашингтон рассчитывает, что Путин активнее будет искать пути для мирных переговоров из-за ослабления нефтяной логистики.