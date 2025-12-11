Украина впервые остановила работу нефтедобывающей платформы РФ в Каспийском море – источник
Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины поразили нефтедобывающую платформу им. Филановского, принадлежащую компании "Лукойл-Нижневолжскнефть". Это первое поражение Украиной инфраструктуры РФ, связанной с добычей нефти в Каспийском море, сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбе.
Он уточнил, что удары были нанесены несколько дней назад.
Зафиксировано по меньшей мере четыре попадания по морской платформе. В результате атаки остановилась добыча нефти и газа из более чем 20 скважин, которые она обслуживает.
Месторождение им. Филановского – одно из крупнейших разведанных в РФ и в российском секторе Каспия. Его запасы составляют 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа. Добытая продукция отправлялась на экспорт через Каспийский трубопроводный консорциум.
- 29 ноября Каспийский трубопроводный консорциум, экспортирующий нефть из Казахстана через терминал в Новороссийск, заявил о потере одного из выносных причалов якобы из-за атаки беспилотных катеров.
- Несмотря на это, по данным Reuters, экспорт нефти через терминал продолжился.
