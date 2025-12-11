Україна вперше зупинила роботу нафтовидобувної платформи РФ у Каспійському морі – джерело

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України уразили нафтовидобувну платформу ім. Філановського, що належить компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть". Це перше ураження Україною інфраструктури РФ, пов’язаної з видобутком нафти в Каспійському морі, повідомив співрозмовник LIGA.net у спецслужбі.

Він уточнив, що ударів було завдано кілька днів тому.

Зафіксовано щонайменше чотири влучання по морській платформі. Унаслідок атаки зупинився видобуток нафти й газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує.

Родовище ім. Філановського – одне з найбільших розвіданих у РФ і в російському секторі Каспію. Його запаси становлять 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу. Видобута продукція відправлялася на експорт через Каспійський трубопровідний консорціум.