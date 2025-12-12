The Atlantic: Трамп не проти атак України по "тіньовому флоту" РФ – схвалив допомогу

США усвідомлюють ризики від атак для світового ринку, але вважають їх важливим інструментом тиску на Росію

Дональд Трамп (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Адміністрація президента США Дональда Трампа не заперечувала проти ударів України по "тіньовому флоту" та енергетичній інфраструктурі Росії. Ба більше, Трамп схвалив допомогу для завдання цих ударів, повідомили журналу The Atlantic неназвані високопоставлені американські та українські чиновники.

За їхніми словами, з моменту вступу Трампа на посаду американського президента Вашингтон зайняв ліберальну позицію в питанні атак щодо РФ. У той час як за минулого президента Джо Байдена позиція була жорсткішою.

За інформацією співрозмовників, у деяких випадках США навіть надавали Україні розвідувальну інформацію, плануючи удари по енергетичній інфраструктурі всередині Росії.

Білий дім офіційно не прокоментував удари Києва по "тіньовому флоту" Москви. Але, за словами американського чиновника, у США не заперечували проти них. Незважаючи на те, що Трамп часто "виявляв повагу" до диктатора Росії Володимира Путіна, він підтримав зусилля України з підриву російської енергетичної економіки.

Як стверджують співрозмовники, американський лідер схвалив заходи з надання допомоги Україні в завданні ударів по нафтопереробних заводах у глибині Росії й у жовтні затвердив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснєфть".

За даними журналу, США визнають ризики таких атак для світового ринку, але вважають удари по "тіньовому флоту" важливим інструментом тиску на Кремль. Вашингтон розраховує, що Путін активніше шукатиме шляхів для мирних переговорів через ослаблення нафтової логістики.