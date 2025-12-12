Сили оборони уразили найбільший НПЗ на півночі Росії та кілька об'єктів в окупації – відео

Уражений завод здатен виготовляти на рік від 15 млн тонн нафти та нафтового конденсату

НПЗ в Ярославській області (Ілюстрація: Генштаб ЗСУ)

Сили оборони 12 грудня уразили нафтопереробний завод у Ярославській області, склад боєприпасів та місце зосередження живої сили ворога. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.

Військові підтвердили ураження потужностей НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області, на яке поскаржилися росіяни. Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що дві ночі поспіль, 11 та 12 грудня, по заводу бив перший окремий Центр СБС.

НПЗ "Славнефть-ЯНОС" – один із найбільших НПЗ окупантів, який здатен переробляти від 15 млн тонн нафти та нафтового конденсату на рік. Він залучений до забезпечення збройних сил російських загарбників і є найбільшим на півночі РФ.

Зафіксовано вибухи та потужну пожежу у районі цілі. Ступінь збитків уточнюється.

Також був уражений склад боєприпасів у районі села Авдіївське (колишнє Первомайське) та місця зосередження живої сили ворога у районах Мирнограда та Родинського, що у Донецькій області.

Втрати ворога уточнюються.