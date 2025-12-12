Спецоперація у Каспійському морі: уражено два російські судна поблизу берегів Калмикії

ССО і рух "Черная искра" уразили російські судна "Композитор Рахманінов" та "Аскар-Сариджа"

Фото: російський ресурс

Сили спецоперацій спільно із повстанським рухом "Черная искра" провели спецоперацію у Каспійському морі, уразивши два судна РФ. Про це повідомили ССО.

Судна, що перевозили озброєння та військову техніку, було уражено поблизу берегів Республіки Калмикія в Каспійському морі.

Представники повстанського руху надали детальну інформацію щодо маршруту та вантажу.

Серед уражених суден – "Композитор Рахманінов" та "Аскар-Сариджа", які використовуються Росією у військових цілях та перебувають під санкціями США через участь у постачанні військових вантажів між Іраном та РФ.