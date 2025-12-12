Спецоперація у Каспійському морі: уражено два російські судна поблизу берегів Калмикії
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
Сили спецоперацій спільно із повстанським рухом "Черная искра" провели спецоперацію у Каспійському морі, уразивши два судна РФ. Про це повідомили ССО.
Судна, що перевозили озброєння та військову техніку, було уражено поблизу берегів Республіки Калмикія в Каспійському морі.
Представники повстанського руху надали детальну інформацію щодо маршруту та вантажу.
Серед уражених суден – "Композитор Рахманінов" та "Аскар-Сариджа", які використовуються Росією у військових цілях та перебувають під санкціями США через участь у постачанні військових вантажів між Іраном та РФ.
- 11 грудня співрозмовник LIGA.net в СБУ повідомив, що далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" уразили нафтовидобувну платформу ім. Філановського, що належить компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть". Це було перше ураження Україною інфраструктури РФ, пов’язаної з видобутком нафти в Каспійському морі.
