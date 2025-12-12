Спецоперация в Каспийском море: поражены два российских судна вблизи берегов Калмыкии
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
Силы спецопераций совместно с повстанческим движением "Черная искра" провели спецоперацию в Каспийском море, поразив два судна РФ. Об этом сообщили ССО.
Суда, перевозившие вооружение и военную технику, были поражены вблизи берегов Республики Калмыкия в Каспийском море.
Представители повстанческого движения предоставили подробную информацию о маршруте и грузе.
Среди пораженных судов – "Композитор Рахманинов" и "Аскар-Сарыджа", которые используются Россией в военных целях и находятся под санкциями США из-за участия в поставках военных грузов между Ираном и РФ.
