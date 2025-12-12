Силы обороны поразили крупнейший НПЗ на севере России и несколько объектов в оккупации – видео
Силы обороны 12 декабря поразили нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области, склад боеприпасов и место сосредоточения живой силы врага. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.
Военные подтвердили поражение мощностей НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области, на которое пожаловались россияне. Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что две ночи подряд, 11 и 12 декабря, по заводу бил первый отдельный Центр СБС.
НПЗ "Славнефть-ЯНОС" – один из крупнейших НПЗ оккупантов, который способен перерабатывать от 15 млн тонн нефти и нефтяного конденсата в год. Он привлечен к обеспечению вооруженных сил российских захватчиков и является крупнейшим на севере РФ.
Зафиксированы взрывы и мощный пожар в районе цели. Степень ущерба уточняется.
Также был поражен склад боеприпасов в районе села Авдеевское (бывшее Первомайское) и места сосредоточения живой силы врага в районах Мирнограда и Родинского, что в Донецкой области.
Потери врага уточняются.
- 11 декабря стало известно, что Украина впервые остановила работу нефтедобывающей платформы РФ в Каспийском море.
- 12 декабря сообщалось, что ССО поразили два российских судна у берегов Калмыкии.
