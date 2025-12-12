Силы обороны поразили крупнейший НПЗ на севере России и несколько объектов в оккупации – видео

Пораженный завод способен производить в год от 15 млн тонн нефти и нефтяного конденсата

НПЗ в Ярославской области (Иллюстрация: Генштаб ВСУ)

Силы обороны 12 декабря поразили нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области, склад боеприпасов и место сосредоточения живой силы врага. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Военные подтвердили поражение мощностей НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области, на которое пожаловались россияне. Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что две ночи подряд, 11 и 12 декабря, по заводу бил первый отдельный Центр СБС.

НПЗ "Славнефть-ЯНОС" – один из крупнейших НПЗ оккупантов, который способен перерабатывать от 15 млн тонн нефти и нефтяного конденсата в год. Он привлечен к обеспечению вооруженных сил российских захватчиков и является крупнейшим на севере РФ.

Зафиксированы взрывы и мощный пожар в районе цели. Степень ущерба уточняется.

Также был поражен склад боеприпасов в районе села Авдеевское (бывшее Первомайское) и места сосредоточения живой силы врага в районах Мирнограда и Родинского, что в Донецкой области.

Потери врага уточняются.