Россияне заявляют об атаке на НПЗ в Ярославле и прилете в многоэтажку в Твери – видео

В Россию снова прилетели дальнобойные беспилотники, есть последствия в нескольких областях

Последствия в Твери (Фото: Telegram / pul69)

В ночь на 12 декабря Россия снова была под атакой беспилотников, в частности дроны ударили по Ярославлю и Твери. Об этом сообщают представители местных властей и российский ресурс ASTRA.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев написал об угрозе беспилотников и заявил, что на территории региона могут быть "фрагемнты" БпЛА.

В то же время ASTRA со ссылкой на местных жителей пишет, что дроны атаковали нефтезавод "Славнефть-ЯНОС".

Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев о падении обломков БпЛА в результате "отражения атаки на жилой дом", в результате чего пострадали шестеро взрослых и один ребенок. Людей из дома эвакуируют.

Минобороны РФ насчитало 90 якобы сбитых или перехваченных дронов за ночь. Больше всего (63) – над Брянской областью. Восемь дронов россияне насчитали над Ярославской областью, три – над Тверской. Также было четыре БпЛА над Московским регионом.