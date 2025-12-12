Россияне заявляют об атаке на НПЗ в Ярославле и прилете в многоэтажку в Твери – видео
В ночь на 12 декабря Россия снова была под атакой беспилотников, в частности дроны ударили по Ярославлю и Твери. Об этом сообщают представители местных властей и российский ресурс ASTRA.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев написал об угрозе беспилотников и заявил, что на территории региона могут быть "фрагемнты" БпЛА.
В то же время ASTRA со ссылкой на местных жителей пишет, что дроны атаковали нефтезавод "Славнефть-ЯНОС".
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев о падении обломков БпЛА в результате "отражения атаки на жилой дом", в результате чего пострадали шестеро взрослых и один ребенок. Людей из дома эвакуируют.
Минобороны РФ насчитало 90 якобы сбитых или перехваченных дронов за ночь. Больше всего (63) – над Брянской областью. Восемь дронов россияне насчитали над Ярославской областью, три – над Тверской. Также было четыре БпЛА над Московским регионом.
- 11 декабря стало известно, что дальнобойные дроны СБУ поразили нефтедобывающую платформу им. Филановского, принадлежащую компании "Лукойл-Нижневолжскнефть". Это было первое поражение Украиной инфраструктуры РФ, связанной с добычей нефти в Каспийском море.
- В ночь на 11 декабря дроны летели на Москву, Новгородскую и Смоленскую области.
