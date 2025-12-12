Росіяни заявляють про атаку на НПЗ у Ярославлі і приліт в багатоповерхівку у Твері – відео

До Росії знову прилетіли далекобійні безпілотники, є наслідки у кількох областях

Наслідки у Твері (Фото: Telegram/pul69)

У ніч проти 12 грудня Росія знову була під атакою безпілотників, зокрема дрони вдарили по Ярославлю і Твері. Про це повідомляють представники місцевої влади й російський ресурс ASTRA.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв написав про загрозу безпілотників і заявив, що на території регіону можуть бути "фрагемнти" БпЛА.

Водночас ASTRA із посиланням на місцевих мешканців пише, що дрони атакували нафтозавод "Славнєфть‑ЯНОС".

Тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Тверської області Віталій Корольов написав про падіння уламків БпЛА в результаті "відбиття атаки на житловий будинок", унаслідок чого постраждали шестеро дорослих і одна дитина. Людей із будинку евакуюють.

Міноборони РФ нарахувало 90 нібито збитих або перехоплених дронів за ніч. Найбільше (63) – над Брянською областю. Вісім дронів росіяни нарахували над Ярославською областю, три – над Тверською. Також було чотири БпЛА над Московським регіоном.